Liquami fognari sversati in mare a Manfredonia

Uno sversamento di liquami fognari in mare si è verificato a Manfredonia, secondo quanto denunciato dal comandante Giuseppe Marasco del corpo volontari Civilis degli Ispettori Ambientali Territoriali. Marasco è stato allertato a sua volta dalla segnalazione di un cittadino e ha verificato, con gli ispettori del corpo, che lo sversamento è avvenuto da un tronco fognario privato su cui – ha sottolineato – “saranno effettuati i dovuti accertamenti”. “Lo sversamento di liquami fognari, avvenuto per cinque ore prima dell’intervento di una ditta di manutenzione, è un’emergenza ambientale grave che richiede interventi immediati – sottolinea Marasco – Le cause possono essere diverse. Tra queste anche guasti alla rete fognaria, sovraccarico del sistema di depurazione o scarichi illegali. L’inquinamento di acque reflue non trattate può causare problemi di salute e danneggiare l’ecosistema marino del nostro golfo di Manfredonia”. Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e i carabinieri forestali.



Pubblicato il 9 Maggio 2025