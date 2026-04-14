Lions Day 2026 a Manfredonia: la solidarietà si traduce in azioni concrete

Il Lions Day 2026 a Manfredonia si è confermato un momento di incontro tra volontariato e cittadinanza, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria, con una partecipazione significativa e un’ampia offerta di servizi. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle sezioni locali della Croce Rossa Italiana e della P.A.S.E.R., in collaborazione con i soci Lions. Per tutta la mattinata, medici, infermieri e tecnici, nelle postazioni allestite nel chiostro comunale, hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie competenze, effettuando controlli del diabete, della pressione arteriosa e dell’udito, oltre a fornire consulenze mediche e nutrizionistiche personalizzate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione pratica: gli operatori della P.A.S.E.R. e della Croce Rossa hanno illustrato e dimostrato le corrette manovre di disostruzione delle prime vie respiratorie, coinvolgendo attivamente i presenti. Numerosi i genitori che hanno seguito con interesse le dimostrazioni, consapevoli dell’importanza di acquisire competenze salvavita utili nella quotidianità.

L’organizzazione dell’evento ha comportato un rilevante impiego di mezzi e attrezzature: una tenda gonfiabile per l’accoglienza, un mezzo pesante antincendio, un automezzo speciale per l’illuminazione, diversi mezzi di supporto logistico e un’ambulanza, a testimonianza dell’impegno e della professionalità delle realtà coinvolte.

Notevole la partecipazione di pubblico, con oltre 400 persone che hanno usufruito dei servizi offerti e ricevuto informazioni utili per la tutela della salute. Complessivamente, più di 70 volontari – tra soci Lions, operatori P.A.S.E.R. e volontari della Croce Rossa – hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze.

A sottolineare il valore della giornata, le parole del Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca: «L’evento di oggi evidenzia una città ricca di persone e organizzazioni impegnate nella solidarietà. Da sola, l’amministrazione non può rispondere a bisogni sempre più complessi: è fondamentale la collaborazione con il terzo settore, capace di offrire risposte tempestive. Lavoriamo a un welfare di comunità, ricostruendo una rete di fiducia. Queste realtà diffondono la cultura del prendersi cura, rimettendo al centro la persona e contribuendo a una società più solidale e orientata al futuro.»

Il Lions Day 2026 si è così confermato una vera e propria giornata dell’impegno associativo, capace di unire prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva: un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni e volontariato possa generare valore per l’intera comunità, consolidando il legame tra istituzioni, cittadini e territorio.

La giornata si è chiusa con un risultato rilevante: quando competenze, passione e spirito di servizio si incontrano, l’impatto sul territorio diventa concreto. I Lions rinnovano così il proprio impegno a essere presenza attiva, pronti a intercettare i bisogni emergenti e a trasformarli in azioni efficaci, in una città che dimostra di saper fare comunità. Un ringraziamento per la collaborazione fornita nella giornata del Lions Day va alle Sezioni di Manfredonia della P.A.S.E.R. e della Croce Rossa.



Pubblicato il 14 Aprile 2026