Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva dopo il concerto (interrotto) di sabato sera

(Adnkronos) –

Lionel Richie è ricoverato in terapia intensiva a St. Louis dopo essersi esibito nella cittadina americana lo scorso fine settimana. Lo riporta il sito americano Tmz. Fonti a conoscenza diretta dei fatti hanno riferito a Tmz che l'artista si è fatto ricoverare in un ospedale locale dopo la sua esibizione di sabato sera al The Muny di Forest Park, per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Secondo quanto riferito, Lionel Richie sarebbe stato colpito da una lieve disidratazione, e spera di essere dimesso martedì. I testimoni presenti al concerto hanno raccontato a Tmz che Lionel sembrava un po' in difficoltà verso la fine dello spettacolo, tanto da chiedere al suo staff di portargli una sedia mentre eseguiva l'ultimo brano, 'All Night Long', per potersi sedere. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi: Richie era stato anche portato d'urgenza in ospedale a giugno dopo essersi sentito male sul palco durante un concerto a St. Paul, in Minnesota. Sabato sera l'artista aveva detto al pubblico di sentirsi "stordito" e "strano" e aveva interrotto lo spettacolo prima che i paramedici lo raggiungessero nel backstage e lo portassero in ospedale in ambulanza. Il sito Tmz ha contattato i rappresentanti di Richie ma, finora, nessuna risposta.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2026