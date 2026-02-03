‘L’invisibile’, stasera su Rai1 il ‘racconto civile’ della cattura di Messina Denaro

(Adnkronos) – Tre mesi per portare a termine una missione impossibile: consegnare allo Stato l'ultimo grande boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Un uomo imprendibile cui le forze dell'ordine hanno dato la caccia per trent'anni che, nell'ombra, ha continuato a muovere i fili del malaffare in Sicilia e non solo. È l'obiettivo del colonnello Lucio Gambera – interpretato da Lino Guanciale – protagonista de 'L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro', la serie tv in onda in due serate, in prima visione su Rai1, oggi martedì 3 e domani mercoledì 4 febbraio. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. In questa miniserie viene presentato il "ribaltamento del punto di vista; non è una serie di mafia, ma il contrario", ha spiegato la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, durante la presentazione della serie che si avvale della regia di Michele Soavi. "È una serie il cui punto di vista è lo Stato che combatte e riesce a catturare Messina Denaro. La squadra che è riuscita a ottenere questo obiettivo ha dato molto al Paese e alla Sicilia. Abbiamo fatto ancora una volta un racconto civile che è nel solco del Servizio Pubblico" descrivendo "che cosa è successo in quei quasi due anni d'investigazione e poi in quei sei mesi che vengono chiamati operazione 'Tramonto guidati dal colonnello Arcidiacono". Al centro del racconto c'è un ultimatum: Gambera è da anni sulle tracce del latitante ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un'indicazione: ha tre mesi di tempo per portare a termine l’incarico, ovvero catturare Messina Denaro che sullo schermo veste i panni di Ninni Bruschetta. "Non si è trattato di girare una bella serie ma di restituire un respiro di verità a un momento così importante della nostra storia", ha sottolineato Lino Guanciale che ha parlato anche "della responsabilità di portare sullo schermo uomini e donne che realmente mettono a rischio le loro vite e la stabilità delle loro relazioni affettive. Spero che siamo riusciti a restituire la dimensione del sacrificio e l'investimento umano delle persone che portano avanti lavori così importanti". Non è un caso, quindi, che le indagini per la cattura del boss mettono a dura prova la relazione del colonnello Gambera con la moglie Maria (Levante) e con i due figli cui può dedicare solo poco tempo. "Il mio ruolo è difficile, sebbene nell'ombra. Sono la parte emotiva di Lucio", ha detto Levante. La cantautrice siciliana, nell'insolito ruolo di attrice in attesa di tornare in gara al prossimo festival di Sanremo, ha aggiunto: "L'intera famiglia viene coinvolta nel suo lavoro pericolosissimo. Lucio vede le libertà dei suoi parenti limitate, da quelle dei bambini a quelle di Maria stessa. Durante il film c'è una tensione continua per cercare di tenere tutto unito. Il set è un palcoscenico differente ma è pur sempre un palcoscenico", ha evidenziato Levante facendo riferimento anche al suo lavoro come cantante. Ad arricchire il cast c'è anche un altro cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo: Leo Gassmann che veste i panni del tecnico radio Ram. "Abbiamo fatto molte serie su storie realmente accadute nel nostro Paese e soprattutto molte storie siciliane, dal 'Capo dei Capi a 'Liberi sognatori'. Amo raccontare il Paese", ha spiegato il produttore Pietro Valsecchi che ha aggiunto: "Mi è sembrato di tornare ai tempi di quando Ultimo catturò Totò Riina, una storia che fece 11 milioni di ascolto. Ho pensato che questa storia aveva un po' la stessa squadra trent'anni dopo. E' stato un lavoro lunghissimo, due anni di scrittura. Ho avuto il riconoscimento più bello quando il colonnello che ha catturato Messina Denaro ha visto questa serie e ha detto: 'Avete raccontato quello che succede esattamente alle nostre famiglie'". L'ultimatum dato a Lucio Gambera dà inizio a una corsa contro il tempo. A pochi giorni dalla scadenza il colonnello scopre alcuni biglietti nascosti a casa della sorella di Messina Denaro, in cui ci sono dettagli sulle condizioni di salute del boss e sulla clinica dove si cura. Informazioni che gli consentono di organizzare un’operazione ad alta tensione alla fine della quale il boss viene finalmente arrestato. Nel cast ci sono anche Noemi Brando, Massimo De Lorenzo e Roberto Scorza. (di Carlo Roma)

Pubblicato il 3 Febbraio 2026