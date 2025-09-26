L’invasione di olio tunisino aumenta il “rischio frodi”

L’invasione del mercato italiano di olio d’oliva di origine extra Ue, in particolare tunisino, alimenta il rischio di frodi e inganni ai danni dei consumatori che non sono in grado di distinguere tipicità e qualità del prodotto. Infatti, le esportazioni di olio di oliva dalla Tunisia ultimamente sono aumentate in quantità di quasi il 40% e l’Italia è stata il principale importatore di olio d’oliva tunisino a prezzi stracciati, con una quota pari al 26,8% delle esportazioni complessive di olio del Paese nord-africano. A lanciare l’allarme con una nota è “Coldiretti Puglia” che, sulla base dei dati pubblicati dall’Osservatorio nazionale tunisino dell’agricoltura (Ongri), ha rilevato che il quantitativo maggiore dell’esportazione tunisina di olio d’oliva è stata diretta al mercato europeo, che è stata pari al 57,4% dei volumi complessivi di olio esportato dal Paese nord-africano nei primi 10 mesi della stagione 2024/2025, seguito dal mercato Nord americano con il 27% , spagnolo con il 25,5%, statunitense 29,1% e da altre nazioni dell’ Africa che hanno importato complessivamente il 9,5% di olio d’oliva prodotto in Tunisia. Pertanto le esportazioni di olio da detto Paese, nei primi 10 mesi della stagione 2024/2025, hanno raggiunto le 252,7 mila tonnellate rispetto alle 181,3 mila tonnellate dello stesso periodo della precedente stagione, però con un calo di ricavi complessivo pari al 29,5% rispetto a quanto conseguito con la vendita di oltre 70mila tonnellate in meno. Ciò significa che il prezzo dell’olio tunisino nell’annata 2024/2025 è notevolmente diminuito rispetto a quello della precedente campagna olivicola. Infatti, ha rilevato inoltre Coldiretti, Da il prezzo medio di esportazione dell’olio d’oliva tunisino ad agosto 2025 ha oscillato tra 7,57 dinari al kg (2,29 euro) e 17,22 dinari al kg (5,22 euro), a seconda della qualità e classificazione merceologica dello stesso. L’olio d’oliva confezionato nel Paese nord-africano e da questo esportato ha rappresentato appena il 14,7% delle esportazioni complessive di olio che, benché risulta un dato in aumento rispetto al 13,2% dello stesso periodo della stagione 2023/2024, resta comunque un dato molto basso rispetto al quantitativo di l’olio d’oliva esportato sfuso, che è stato pari al’85,3% dell’olio esportato totale dalla Tunisia. E’ ciò, per Coldiretti, rappresenta un ulteriore e significativo elemento che, soprattutto in Italia (che è il maggior importatore di olio d’oliva tunisino!) impone di alzare la guardia contro la concorrenza sleale e le frodi in questo settore. Perché – ha spiegato sempre Coldiretti – l’obiettivo di chi acquista olio straniero è realizzare margini sempre più alti di profitto tramite speculazioni che mettono all’angolo i produttori nazionali, inondando i mercati di un prodotto di bassa qualità, per le caratteristiche organolettiche scadenti, e prezzi bassi ed altamente concorrenziali rispetto all’olio d’oliva di produzione 100% italiana. Fenomeno, questo, che specialmente nel mercato interno nazionale aumenta notevolmente il rischio di frodi ai danni dei consumatori, contro i quali – come è noto – sono stati intensificati i controlli delle Forze dell’ordine, del Masaf e dell’Icqrf. Contro i rischi di frodi ed a sostegno della trasparenza e della qualità dell’olio extra vergine di oliva di produzione 100% italiano, Coldiretti ha annunciato che l’imminente stagione olivicola anche in Puglia si aprirà con “una novità importante per la valorizzazione dell’olio italiano”. Infatti, ha sottolineato Coldiretti nella nota, entrerà in vigore un decreto, fortemente sostenuto da Coldiretti e Unaprol, che impone a frantoiani e commercianti di olive un limite di 6 ore per la registrazione dell’acquisto e vendita delle olive. Infatti, – ha dichiarato il vice-presidente nazionale di Coldiretti e presidente Unaprol, David Granieri – “l’obbligo di registrare i movimenti delle olive entro sei ore dall’acquisto, senza interruzioni, è una misura chiave per bloccare i flussi fittizi di ‘falso prodotto’ (ndr- olive) che danneggiano i produttori onesti e destabilizzano le produzioni locali”. “Un passaggio – ha sottolineato inoltre Granieri – epocale per il settore”, perché “con questo decreto si chiude definitivamente l’epoca delle olive senza nome e senza provenienza, e si apre una nuova fase fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla valorizzazione del prodotto italiano”. Sarà questa una misura che riuscirà effettivamente a mettere fine ai flussi fittizi di olive nazionali ed alle frodi che ne conseguono? Questo è l’auspicio. Ma resta, comunque, ancora molto da fare soprattutto a livello informativo dei consumatori, per una reale “moralizzazione” nel settore dell’olio extra vergine di oliva di qualità.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 26 Settembre 2025