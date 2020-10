L’intesa tra Emiliano e il M5s potrebbe diventare un “matrimonio d’interesse” con Conte

Se la ripartizione dei seggi delle recenti elezioni regionali in Puglia dovesse essere quella formulata dal Ministero agli Interni e, quindi, successivamente conferma dalla Corte d’Appello di Bari nella proclamazione degli eletti, lo scenario di una maggioranza di centrosinistra striminzita a 27 componenti, più il riconfermato governatore, non sarebbe di certo un quadro politico rassicurante per Michele Emiliano, che non solo sarebbe costretto ad essere presente in Aula ad ogni seduta di consiglio, perché in caso di qualche assenza tra le fila della maggioranza anche il suo voto potrebbe essere determinante ai fini dell’approvazione o bocciatura dei provvedimento, delle mozioni o degli emendamenti, ma ad ogni seduta di consiglio Emiliano dovrebbe evitare anche che possano verificarsi fibrillazioni interne alla coalizione uscita vittoriosa dalle urne, perché (se le opposizioni riuscissero in pratica a conservare unanimità di presenze e compattezza) basterebbe poco che i rapporti di forza risultassero invertiti nelle votazioni. Infatti, se dalla proclamazione fosse confermata la tesi ministeriale, il presidente Emiliano si ritroverà con una maggioranza di appena quattro consiglieri in più rispetto alle opposizioni. Ed in tale contesto sarebbe davvero difficile per il governatore pugliese garantirsi ogni volta il controllo dell’Aula di via Gentile, dove le frange di consiglieri più movimentiste interne, sia alla maggioranza che alle opposizioni, potrebbero in molti casi farla da padrone. Ecco perché Emiliano, nelle more di una sua possibile e probabile campagna acquisti tra le fila dell’opposizione di centrodestra anche nel corso della legislatura, non può fare a meno di aprire da subito le porte della Giunta a qualche rappresentante del M5S, al fine di inglobare nella maggioranza i cinque esponenti consiliari pentastellati. Quindi, essendo abbastanza complicata la situazione uscita dal voto del 20 e 21 settembre scorso in Puglia, almeno fino a quando non si avranno certezze sui numeri in consiglio per maggioranza ed opposizioni, Emiliano vuole mettersi al sicuro ed è disposto ad accogliere a braccia aperte nella sua maggioranza (ma verosimilmente non direbbe di no neppure in Giunta, se non fosse lei a tirarsi indietro!) anche quella Antonella Laricchia del M5S che nella campagna elettorale da poco terminata, da sfidante dello stesso Emiliano, è sta quella che più di tutti gli altri sfidanti si è distinta per i toni dissacranti verso il governatore uscente e per le sue politiche di governo della Puglia nel quinquenni alle nostre spalle. Laricchia che, tra l’altro, durante la fase della campagna elettorale preliminare alla presentazione delle liste – come si ricorderà – assicurava gli elettori pugliesi che non ci sarebbe stato alla Regione nessuna alleanza con Emiliano e, quindi, con il Pd né prima, né dopo il voto. Ed invece. di contro, dal governatore uscente e da diversi autorevoli esponenti Dem si invocava gli elettori pentastellati a fare il voto disgiunto, perché – a loro dire – il voto anche alla candidata governatrice del M5S sarebbe stato un consenso “inutile”. Stando così i fatti, ora però si tratta di capire se in Puglia l’ingresso in maggioranza dei cinque consiglieri regionali dei “5 Stelle” è più utile ad Emiliano o viceversa. Infatti, il riconfermato governatore non può certo dire alla sua maggioranza che la sua apertura ai pentastellati gli sarebbe sostanzialmente utile a sottrarlo ad eventuali e possibili condizionamenti interni, ed in particolar modo da quella parte del Pd che non è controllabile direttamente da lui, né dai suoi più stretti alleati di sempre, vale a dire il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ed il segretario regionale Dem, Marco Lacarra. Perciò, Emiliano sta cercando di far passare tale apertura politica nei confronti del M5s, benché una campagna elettorale alquanto violenta nei toni (più di quanto – come è noto – non lo sia stata con lo sfidante di centrodestra, Raffaele Fitto) proprio con i candidati penta stellati, come una sorta di conformità e solidarietà politica con il Governo “giallo-rosso” nazionale. Ciò che però Emiliano dimentica è che a livello di elezioni politiche non esiste un “premio di maggiorana” come per le elezioni locali, per cui nel cotesto nazionale, se nessuna coalizione o forza politica ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato, i Governi sono frutto di alleanze programmatiche successive al voto. Quindi, in Puglia tentare di omologare la maggioranza regionale, sia pur striminzita, uscita dalle urne a quella del Governo nazionale significa innanzitutto rinnegare ciò che avvenuto prima del voto tra Emiliano ed il Pd da una parte ed i “5 Stelle” dalla parte opposta, oltre che svilire in toto l’importanza ed il significato dei rispettivi programmi politici presentati agli elettori pugliesi dal centrosinistra di Emiliano per un verso e dai pentastellati per altro verso. Insomma, se questo “matrimonio” tra Emiliano ed i “5 Stelle” si farà in Puglia dopo tutto ciò che si sono “raccontati” durante l’appena trascorsa tornata elettorale, allora davvero ci sarà da riflettere non soltanto nelle fila dei grillini, ma forse anche tra quelle del Pd. Perché questo non indispensabile ventilato “matrimonio” pugliese potrebbe non essere soltanto necessario a rafforzare l’eventuale striminzita maggioranza dovuta al contrattosi “premio” dei 29 consiglieri (previsto in teoria per il vincitore delle elezioni ma ridottosi a seguito dell’eccesivo numero di liste che sostenevano Emiliano e non hanno raggiunto la soglia del 4%) od a cementare ulteriormente, come qualcuno vorrebbe far credere, l’alleanza nazionale tra Pd ed M5S a sostegno del governo Conte, bensì potrebbe essere invece un vero e proprio “matrimoni d’interesse” tra quest’ultimo ed il riconfermato governatore Emiliano, in prospettiva di altre future mete. E questo dovrebbe far riflettere il M5S, ma forse ancor di più il partito di Nicola Zingaretti, perché Emiliano quasi sicuramente non vorrà concludere la sua rocambolesca carriera politica alla Regione Puglia.

Giuseppe Palella

