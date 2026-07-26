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L’Inter batte 2-1 il Karlsruhe in rimonta nel recupero grazie a Diouf

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(Adnkronos) –
L'Inter di Cristian Chivu vince 2-1 in rimonta la prima amichevole pre-campionato. I campioni d'Italia si impongono 2-1 al BBBank Wildpark di Karlsruhe, contro la formazione locale che milita nella serie B tedesca.  Padroni di casa in vantaggio al 50° con Civeja, pareggio nerazzurro al 91' con Diouf che raddoppia al 94'. Il difensore nerazzurro s chierato dal tecnico nella ripresa con l'intera formazione cambiata, risolve la gara grazie ad una conclusione da fuori area nel primo gol e con un sinistro a giro nel secondo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Luglio 2026

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