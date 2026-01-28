L’Intelligenza Artificiale entra in azienda

La Camera di Commercio di Foggia, su proposta del Comitato per l’Imprenditoria Femminile e in collaborazione con il Punto Impresa Digitale e DINTEC, promuove tre webinar dedicati all’Intelligenza Artificiale Generativa, progettati per fornire alle imprese strumenti pratici per affrontare la trasformazione digitale.

L’Intelligenza Artificiale Generativa sta ridefinendo i confini del business: dalla creazione automatizzata di contenuti di marketing all’ottimizzazione delle vendite, fino all’analisi avanzata dei dati per decisioni più rapide e sicure.

Un ciclo di incontri gratuito, che si terrà online nei giorni 5, 12 e 19 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 18:00, e che analizzerà l’impatto dell’IA nei processi aziendali, dal marketing all’analisi dei dati.

“L’Intelligenza Artificiale non è più una frontiera lontana, ma una realtà che sta già trasformando il modo di fare business a livello globale” – ha dichiarato Giuseppe Di Carlo, Presidente della Camera di Commercio di Foggia. “Come Istituzione, abbiamo il dovere di guidare le nostre imprese attraverso questo cambiamento, fornendo loro le competenze necessarie per non restare indietro. Questi webinar rappresentano un’opportunità per i nostri imprenditori per trasformare le sfide digitali in opportunità di crescita”.

L’iniziativa nasce su forte impulso della componente femminile del sistema camerale, sottolineando il ruolo centrale delle donne nel processo di digitalizzazione.

“Con questo percorso vogliamo offrire alle imprenditrici e agli imprenditori del territorio le chiavi per decodificare le nuove tecnologie” – sottolinea Carla Calabrese, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Foggia. “L’IA Generativa offre possibilità straordinarie per ottimizzare i flussi di lavoro e potenziare la creatività commerciale. Il nostro obiettivo è rendere queste tecnologie accessibili, dimostrando come possano concretamente facilitare la gestione quotidiana dell’impresa e favorire una nuova cultura dell’innovazione”.



