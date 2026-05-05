L’insalata in busta va lavata? Gli esperti: “Attenti alle diciture”

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Le insalate in busta sono un prodotto comodo e pratico. "Facilitano la spesa e velocizzano la preparazione dei pasti. Ma una volta aperte, è necessario lavarle? La risposta è: dipende da quello che c’è scritto sulla confezione. Se c’è scritto 'Prodotto lavato e pronto per il consumo' allora l’insalata è già stata lavata e asciugata dal produttore – che ne garantisce la sicurezza fino alla data di scadenza – e non è quindi necessario rilavarla. Se non è presente questa dicitura allora l’insalata deve essere lavata". Così gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IzsVe) nella pagina informativa con videopillole dedicate.

Le insalate in busta confenzionate, già lavate e asciugate "fanno parte di una categoria ortofrutticola di quarta gamma – chiariscono gli esperti – e vengono comunemente chiamate 'ready to eat'. Per l'insalata già lavata bisogna quindi semplicemente seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sulla confezione: come conservare in frigorifero a temperatura sotto gli 8 gradi centrigradi; consumare entro due giorni dall'apertura e comunque non oltre la data di scadenza".

Per garantire la sicurezza del prodotto anche a casa, "dopo l'acquisto dell'insalata in busta è fondamentale mantenere le condizioni di corretta conservazione durante il trasporto e nel frigo leggendo attentamente le indicazioni riportate nell'etichetta".

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Pubblicato il 5 Maggio 2026