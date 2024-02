L’innovazione sociale come chiave per affrontare le sfide globali

(Adnkronos) – Viviamo in un'epoca di crescenti sfide globali, da conflitti violenti e tensioni geopolitiche a incertezze economiche e preoccupazioni climatiche. In questo contesto polarizzato, la fiducia nel mondo è in declino. Tuttavia, in mezzo a queste difficoltà, la Fondazione Schwab per l'Imprenditoria Sociale ha riconosciuto il valore di 16 organizzazioni che, con approcci innovativi, stanno contribuendo a rigenerare la fiducia e a plasmare società più inclusive, eque e sostenibili. Per oltre un quarto di secolo, la Fondazione Schwab ha agito come catalizzatore di modelli eccezionali di innovazione sociale. I 16 vincitori di quest'anno si uniscono a una comunità di 477 campioni che, con il loro lavoro collettivo, hanno migliorato la vita di 891 milioni di persone dal 1998. Questo riconoscimento è più che un premio; è un segno che il cambiamento positivo è possibile quando la comunità globale si unisce. Negli ultimi tre anni, le organizzazioni insignite degli Schwab Awards hanno generato un valore economico straordinario, raggiungendo la cifra di 902 milioni di dollari. Questi benefici si diffondono dai villaggi rurali in Africa alle megalopoli in Asia e America Latina, alle parti svantaggiate del Nord America e dell'Europa. A livello globale, gli innovatori sociali stanno implementando modelli ad alto impatto in oltre 190 paesi, ponendo il bene comune al di sopra del profitto. Globale è la parola chiave, poiché gli innovatori sociali stanno estendendo i loro modelli ad alto impatto in oltre 190 paesi. Questa diffusione è guidata dal principio di mettere lo scopo prima del profitto, dimostrando che è possibile conciliare gli obiettivi sociali con quelli economici. Lavorando in collaborazione con le comunità, gli innovatori sociali dimostrano che la fiducia può essere ricostruita. Questa collaborazione instilla l'agenzia tra individui o gruppi, permettendo loro di sviluppare soluzioni a problemi cronici. In un mondo dove la sfiducia è diffusa e meno di un terzo delle persone è disposta a collaborare con chi ha opinioni diverse, l'approccio bottom-up sta cambiando le dinamiche di potere radicate. Quest'anno, i premi Schwab hanno abbracciato organizzazioni che affrontano questioni cruciali come assistenza sanitaria, istruzione, finanza, emancipazione di donne e giovani, riduzione della povertà e impatto dei cambiamenti climatici. Ad esempio, la Financing Alliance for Health sta aiutando i governi africani a stabilire programmi sanitari autonomi, riducendo la dipendenza dalle agenzie di sviluppo esterne. La Fondazione Colombiana Mi Sangre lavora individualmente con i giovani, fornendo loro le competenze necessarie per guidare il futuro del loro paese. Altre organizzazioni sono all'avanguardia di progetti unici, come il riciclaggio di dispositivi elettronici per l'istruzione in Medio Oriente, la gestione responsabile delle foreste amazzoniche dei popoli indigeni, la promozione dello sviluppo giovanile attraverso lo sport e l'accesso a servizi legali nelle comunità più svantaggiate dell'Africa rurale. I vincitori del premio per quest'anno sono stati riconosciuti in quattro categorie distintive, ognuna mirante a celebrare e promuovere un aspetto specifico dell'innovazione sociale:

imprenditori sociali: si distinguono per l'uso di approcci innovativi e orientati al mercato per affrontare direttamente le questioni sociali

innovatori sociali pubblici: operano all'interno dei governi o delle organizzazioni internazionali e utilizzano il potere dell'innovazione sociale per creare un bene pubblico attraverso politiche, regolamentazioni o iniziative pubbliche

innovatori sociali aziendali: leader all'interno di aziende multinazionali o regionali che guidano lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, iniziative o modelli di business volti ad affrontare sfide sociali e ambientali

innovatori sociali collettivi: organizzazioni che, riunendo risorse, competenze e prospettive diverse, lavorano insieme per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per sfide sociali e ambientali critiche. In un mondo in rapida evoluzione, questi superatori sociali del 2024 sono un faro di speranza, dimostrando che l'innovazione sociale è la chiave per affrontare le sfide del nostro tempo e creare un futuro migliore per tutti.



Pubblicato il 12 Febbraio 2024