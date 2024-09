L’indagine, ‘per 90% giovani la musica promuove il benessere mentale’

(Adnkronos) – Il 90% dei giovani considera la musica uno strumento in grado di contribuire al benessere mentale. La musica si configura come un linguaggio comune, capace di unire generi e generazioni, con un forte potere aggregante. Quasi due persone su tre la utilizzano per rilassarsi, quando si sentono felici o semplicemente per distrarsi. Gli effetti benefici della musica sono ampiamente riconosciuti: evoca emozioni profonde (69%), migliora l’umore (63%) e riporta alla mente ricordi (62%). Questi alcuni dei risultati della nuova ricerca Bva Doxa 2024 "Musica e salute mentale" che verrà illustrata martedì 8 ottobre in Campidoglio a Roma. L’indagine è stata realizzata per la terza edizione del Festival della salute mentale Ro.Mens per l’inclusione sociale contro il pregiudizio, organizzato dall’Asl Roma 2 in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale, con il patrocinio della Rai, che si terrà dal 3 all’8 ottobre 2024 (www.salutementale.net/romens-2024) La musica – si legge nel report – accompagna gli stati d’animo e le emozioni come gioia (64%), calma (48%), tristezza e nostalgia (38%). Non è solo ascolto, ma anche contenuto. Il 94% dei giovani afferma di leggere abitualmente i testi delle canzoni, che diventano così veicolo per la trasmissione di emozioni e messaggi. La musica, quindi, si conferma un potente canale di comunicazione, anche per temi inerenti alla salute mentale. Su questa linea nell’ambito di Ro.Mens è stato realizzato il primo concorso musicale per brani inediti sulla salute mentale "Music@Mens" con serata finale lunedì 7 ottobre al Teatro Tor Bella Monaca, con la partecipazione di Pino Strabioli, Jane Alexander e Mariella Nava. I vincitori saranno premiati in Campidoglio la mattina successiva, 8 ottobre, con l’intervento del sindaco Gualtieri. Mariella Nava insieme a Nando Citarella e agli utenti e agli operatori del Dipartimenti di Salute mentale Asl Roma 2, ha realizzato "Nessuno è normale", una canzone che invita all’inclusione e alla positività, che si può ascoltare su https://www.youtube.com/watch?v=78a7NbafGzM —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Settembre 2024