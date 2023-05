Linda Yaccarino Ceo di Twitter, chi è la manager scelta da Musk

(Adnkronos) – "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuovo Ceo di Twitter! Linda Yaccarino si concentrerà principalmente sulle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul design del prodotto e sulle nuove tecnologie. Non vedo l'ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in X, l'app per tutto". Ad affermarlo è il proprietario di Twitter Elon Musk confermando le indiscrezioni.

CHI E' LINDA YACCARINO – Linda Yaccarino è nata il 27 novembre 1963 a Long Island, negli Stati Uniti. La manager ha appena lasciato il suo posto di responsabile della pubblicità a Nbc Universal come annunciato oggi dal gruppo a cui era approdata nel 2011. Dopo gli studi all'Università Penn State dal 1981 al 1985, Yaccarino entra nel gruppo Turner Broadcasting System prima di raggiungere Nbc Universal. Nel 2018 Yaccarino è stata nominata dal presidente degli Stati Uniti di allora, Donald Trump, per un mandato di due anni al Council on Sports Fitness and Nutrition. In qualità di presidente del Council ha anche collaborato con la Casa Bianca dell'amministrazione di Joe Biden nel 2021 per creare una campagna per il vaccino contro il Covid. Dal 2019 Yaccarino guida anche una Commissione di studi al World Economic Forum. "La scelta di Yaccarino, da lungo tempo insider dell'industria dei media, potrebbe segnalare un cambiamento nella società in difficoltà e rivelarsi un sollievo per gli inserzionisti, molti dei quali hanno lasciato Twitter dopo che Musk ha preso il controllo", sottolinea il 'Washington Post' commentando la nomina e ricordando che Twitter ha licenziato circa tre quarti del suo personale da quando ha rilevato il gruppo. Il team di Yaccarino a Nbc Universal ha stretto partnership con Apple News, BuzzFeed, Snapchat e Twitter, tra gli altri. Musk e Yaccarino, ricorda il quotidiano Usa, hanno collaborato nel passato. I due sono apparsi sul palco insieme a Miami Beach il mese scorso per un evento intitolato "Twitter 2.0: dalle conversazioni alle partnership", un dibattito sul ruolo di Twitter nella cultura e sul suo ruolo in futuro in relazione ai professionisti del marketing. Nbc Universal ha anche recentemente ampliato la sua partnership con Twitter per le Olimpiadi di Parigi del 2024, una mossa a cui Yaccarino ha accennato in un tweet a Musk la scorsa settimana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2023