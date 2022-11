Sabato 12 novembre alle ore 18,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia in Via Ester Lojodice, 1 ci sarà l’incontro con Oreste Ferretti e Odetta Carpi.Oreste Ferretti che è l’autore della mostra “In viaggio nella luce…..contro” inaugurata al Palazzetto dell’Arte di Foggia venerdì 4 novembre e tuttora visitabile, per cause di forza maggiore non ha potuto essere presente se non con un collegamento on line alla inaugurazione, ma ha voluto comunque essere presente fisicamente alla 11ma edizione di “FoggiaFotografia: La Puglia senza confini” per incontrare i numerosi visitatori e raccontare le sue esperienze di viaggio.Odetta Carpi, che accompagna Ferretti da oltre trent’anni, videomaker e autrice di documentari, presenterà alcuni suoi lavori.Ma sabato 12 novembre sarà anche una serata dedicata alle premiazioni.Saranno infatti premiati i vincitori del VI Concorso Nazionale FoggiaFotografia e i vincitori della Tappa di Foggia del 16° Circuito Nazionale Audiovisivi DIAF.Il Concorso Nazionale FoggiaFotografia è giunto alla sesta edizione ed ha visto la partecipazione di oltre 150 autori provenienti da ogni parte d’Italia che hanno presentato oltre 2000 fotografie esaminate da una giuria di esperti. Il primo premio per la categoria “colore “è andato a Diego Speri di Verona, il primo premio per la categoria “bianco e nero” è stato assegnato a Massimiliano Falsetto di Ghedi, il vincitore del primo premio per la categoria “paesaggio” è stato Adriano Boscato di Pove del Grappa, il premio quale Miglior Autore in Assoluto del Concorso è stato assegnato a Paolo Raimondi di Ascoli Piceno.Il concorso prevedeva anche una sezione dedicata al “Vino ….eccellenza italiana” che è stato vinto da Marianna Leggieri di San Severo. Il concorso è stato sponsorizzato da Agricola Ladogana srl.La Tappa di Foggia del 16 Circuito Nazionale Audiovisivi della DIAF ha visto la coppia Elio Pozzoli di Inverigo (CO) e Therese Redaelli di Rogeno (LC) vincere il primo premio con l’opera Black Seeds, il vincitore del secondo premio è stato Giulio Gilli di San Felice sul Panaro (MO) con l’audiovisivo “All’ombra del male”, mentre il terzo premio è stato assegnato a Oreste Ferretti e Odetta Carpi di Modena con l’audiovisivo “Famadihana” in viaggio per la vita.Durante la serata sarà inaugurata la mostra dei vincitori del VI Concorso Nazionale “FoggiaFotografia”, saranno proiettate tutte le foto ammesse, e saranno proiettati i tre audiovisivi vincitori della Tappa di Foggia del 16° Circuito Nazionale Audiovisivi della DIAF.Il previsto incontro di venerdì 11 novembre con Edmondo di Loreto per la presentazione del suo libro “Liguria felix” è stato rimandato per cause di forza maggiore a mercoledì 23 novembre.

