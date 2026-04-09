L’incompiuta di via D’Addedda, il “fiore all’occhiello” che non vede la luce

Il Comune di Foggia ha deciso la risoluzione del contratto con Aleasya Costruzioni srl. La ditta si era aggiudicata la gara per la realizzazione di un centro polivalente per minori e per una casa rifugio destinata a donne vittime di violenza. Era il 2019. Il rischio paventato oggi dal Comune, dopo una comunicazione della Regione Puglia, è la perdita dei fondi Por Fesr 2014-2020 (pari a 1.168.716,00 euro) destinati a finanziare l’intervento. La risoluzione è stata formalizzata in una recente determina dirigenziale che traccia anche la complicata cronistoria dei lavori. Oggi l’ampia struttura in via D’Addedda è ancora circondata da una recinzione in lamiera e l’ingresso di quello che fu il cantiere è sbarrato da un lucchetto.

In questa vicenda sono intervenuti molti fattori a ritardare il completamento dell’opera: lo stop forzato durante il periodo pandemico, le dimissioni del direttore dei lavori; l’interdittiva antimafia di cui è stata oggetto Aleasya (misura emessa dalla Prefettura di Foggia, successivamente annullata dal Tar a seguito di ricorso e confermata dal Consiglio di Stato).

Dopo la prima risoluzione del contratto conseguente al provvedimento prefettizio, il Comune ha comunque perseguito l’obiettivo di completare la struttura. A luglio del 2025 la ditta ha citato l’amministrazione comunale davanti al tribunale di Foggia, chiedendo la declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e il pagamento delle “opere eseguite e non saldate”.

Il Comune, dal canto suo, ha riscontrato tramite un sopralluogo la mancanza di alcuni elementi indispensabili per la piena funzionalità dell’edificio e per il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. L’incompiuta di via D’Addedda rischia ora di incappare in ulteriori strascichi giudiziari, mentre l’obiettivo del bando del 2018 – prevenire il disagio giovanile tramite l’aggregazione e la socializzazione- resta senza una sede operativa.

L’accoglienza nel centro minori dovrebbe riguardare contemporaneamente fino a 50 giovani (dai 6 ai 24 anni). Tra le finalità del progetto figurano il supporto scolastico, l’apertura mattutina per le classi delle scuole elementari e medie come spazio didattico integrativo e il coinvolgimento di operatori sociali, insegnanti e genitori in percorsi specifici di formazione. Dice Francesca Vecera, coordinatrice di Telefono Donna e del Cav ‘Titina Cioffi’: “Non credo che potrà essere una casa rifugio in quanto questi indirizzi devono restare segreti. Diciamo che, da questo punto di vista, la struttura è stata ‘bruciata’ da chi all’epoca la pubblicizzò. Tuttavia, in un territorio carente di strutture, si potrebbe utilizzare come casa di seconda accoglienza o come comunità mamma-bambino. Il cambio di destinazione d’uso può essere deciso dal Comune. Si tratta di centri a ‘bassa soglia’ dove gli operatori supervisionano il rapporto tra genitori e figli. Speriamo di averla al più presto, perché in provincia di Foggia ce ne sono pochissime.” Anna Rita Palmieri, consigliera comunale del Pd, è nella commissione Servizi Sociali: “Da quanto mi risulta, le opere da completare non sono molte. Mi auguro che possa essere aperto presto perché sarebbe un fiore all’occhiello per Foggia. Per il sociale bisogna fare di più. Fortunatamente il centro polivalente per anziani ‘Palmisano’ dovrebbe vedere la luce a breve. Nel primo consiglio comunale utile dovrà essere approvato il regolamento. Ho proposto modifiche per istituire uno sportello unico per gli anziani, evitando loro lunghi giri tra uffici e moduli, e una revisione delle fasce Isee.”

Mentre sembra tornare in pista il centro anziani, dopo le molteplici sollecitazioni del consiglio comunale all’assessora Simona Mendolicchio, l’auspicio è che la stessa rappresentante di giunta faccia sentire la sua voce anche sul centro di via D’Addedda, senza demandare l’intera gestione al settore Lavori Pubblici dell’assessore Giuseppe Galasso.

Paola Lucino



Pubblicato il 9 Aprile 2026