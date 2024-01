L’Inclusion Fest Unifg si espande, prima tappa ad Accadia

Dopo un’attenta osservazione dell’intero territorio locale e nazionale e con l’idea di sensibilizzare i più sulle tematiche legate all’inclusione sociale e lavorativa dei tanti individui con disabilità, la prof.ssa Giusi Antonia Toto – docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, coordinatrice del centro di ricerca Learning Science hub e delegata del Rettore alla Formazione Insegnanti e Formazione continua – ha lanciato una sfida all’intero territorio della Provincia di Foggia e non solo: ospitare le singole tappe l’Inclusion Fest Unifg, per vincere ogni sorta di pregiudizio e costruire insieme una società inclusiva e a misura di ciascuno.

Tante le risposte a partire dai paesi del Subappennino Dauno.

Così Accadia si prepara ad accogliere un evento straordinario che metterà in luce l’importanza dell’inclusione e dell’integrazione sociale per l’intera comunità. L’Inclusion Fest, in programma per il 20 gennaio 2024 presso il Palazzo Municipale (Comune) di Accadia a partire dalle ore 15.00, si propone come un festival volto alla promozione di una società più accogliente, diversificata e inclusiva.

L’iniziativa, organizzata con impegno e passione dalla stessa prof.ssa Toto e dal team di ricerca composto dai suoi dottorandi di ricerca, vede il coinvolgimento di associazioni locali, enti pubblici ed esperti del settore e si pone l’obiettivo di creare un momento di condivisione e riflessione sulla necessità di superare barriere sociali, culturali e fisiche e favorire l’empowerment dei tanti giovani con Bisogni Educativi Speciali. Il festival rappresenta un’opportunità unica per educare, ispirare e coinvolgere la comunità tutta nel dibattito sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità insieme a testimonianze tangibili di giovani che hanno fatto delle proprie fragilità una risorsa per l’intera società.

“L’inclusion Fest è un chiaro segnale del nostro impegno collettivo verso una società più giusta e solidale. Accogliere e celebrare le diversità è fondamentale per costruire una comunità forte, armoniosa e coesa. Intraprendere questo percorso insieme ai paesi della nostra provincia rappresenta un’opportunità per abbattere le barriere e promuovere la consapevolezza sull’importanza di ridare valore alle diversità, partendo dalle nostre aule. La nostra missione è creare un ambiente educativo che sappia accogliere tutti e garantisca a tutti un futuro autonomo. Questo mira a realizzare l’Inclusion Fest, nella consapevolezza che la diversità è una ricchezza da celebrare e tramandare soprattutto alle nuove generazioni“, ha dichiarato la prof.ssa Giusi Antonia Toto, vera anima dell’evento.



Pubblicato il 18 Gennaio 2024