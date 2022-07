L’inchiesta salentina ripropone una “questione morale” in Puglia

L’inchiesta della Procura di Lecce, che verosimilmente sta facendo tremare politici e funzionari nei Palazzi baresi della politica regionale, ripropone con forza una “questione morale” in Puglia nella gestione delle istituzioni e, in particolare, della sanità. Infatti, l’inchiesta salentina che vede coinvolto l’ex assessore al Welfare della giunta Emiliano, Salvatore Ruggeri, poi transitato nel cda di Aqp e tra i maggiori promotori, sia nel 2015 che nel 2020 della civica “Popolari per Emiliano”, ha riacceso pesantemente il dibattito politico interno alla Puglia, ma con strascichi anche a Roma, sulla conduzione politica della Regione da parte del presidente, Michele Emiliano. Una conduzione che – come è noto – da tempo si sta rivelando “foriera” di numerose inchieste giudiziarie e presunti scandali che vedono coinvolti dirigenti e politici regionali, che nelle loro rispettive funzioni si sarebbero resi protagonisti di presunti illeciti di varia natura. Una conduzione che anche sul piano politico si è rivelata spesso destabilizzante dello schema tradizionale maggioritario, basato su coalizioni nette (centrosinistra, centrodestra o eventuale terzo polo) contrapposte, ma soprattutto incentivante di transumanze politiche da destra a sinistra, fondate su di una gestione alquanto disinvolta ed accattivante del potere. Un modo di fare, quello del governatore Emiliano, che spesso – come si ricorderà – ha creato imbarazzo alle forze politiche tradizionali di centrosinistra, a cominciare dal suo stesso partito, il Pd, ed a cui dichiara di essere ancora fedele. Fatti ed inchieste che il leghista Salvini, in una recente nota, ha commentato: “Siamo di fronte a una indegna gestione della Regione”, annunciando la sua presenza a breve in Puglia a conforto e sostegno dei tanti pugliesi invocanti che “questa vergogna deve finire”. A rincarare la dose, però, nei confronti del governo regionale è stato il senatore leghista pugliese, Roberto Marti, che in una nota ha affermato: “La questione morale esplosa nell’amministrazione Emiliano sta distruggendo la reputazione della Puglia a livello nazionale eppure il M5S di Conte, che solo qualche anno fa gridava ‘onestà, onestà’ ed ora, invece, siede ancora silente in maggioranza”. Ma la provocazione politica maggiore il senatore leghista pugliese nel suo recente commento la fa al partito di Enrico Letta dichiarando: “Il fallimento politico, amministrativo e valoriale dell’Emilianismo è oggi sotto gli occhi di tutti, in tutte le sue forme, dall’inadeguatezza del finto civismo creato ad arte per catturare voti, fino alla marginalità dei partiti come Pd e M5S da cui, almeno per onestà intellettuale, ci aspettiamo un ravvedimento operoso che chiuda definitamente questa pagina di cattiva politica in Puglia”. Invece, un’iniziativa politica concreta, a seguito di quanto emerso dall’inchiesta in corso alla Procura di Lecce, è stata effettuata dai parlamentari di Forza Italia, sia di Camera che Senato, i deputati Mauro D’Attis, Elvira Savino, Vincenza Labriola, Veronica Giannone e Gianluca Rospi ed i senatori azzurri Dario Damiani e Michele Boccardi, che in un’interrogazione presentata al ministro della Salute, Roberto Speranza di “Articolo 1”, hanno chiesto al governo Draghi innanzitutto “iniziative carattere ispettivo” che, alla luce dei gravi fatti riguardanti la mala gestio della Sanità pugliese”, potrebbero eventualmente anche determinare un commissariamento della Sanità nella nostra regione. Da non dimenticare, infatti, che a novembre scorso in Puglia si dimise, ad appena un anno dal suo insediamento, inspiegabilmente l’assessore alla Sanità, il professor Pierluigi Lopalco, scelto già in precedenza da Emiliano come consulente per la gestione dell’emergenza Covid e, poi, candidato ed eletto al Consiglio regionale con la lista civica “Con”, facente capo direttamente allo stesso Emiliano. Dimissioni, quelle di Lopalco, dichiarate dallo stesso irrevocabili e che comunque hanno lasciato molti dubbi sull’uscita di scena di un professionista prestato alla politica e che si era candidato, come lo stesso aveva avuto modo di dichiarare in campagna elettorale, con l’esplicito intento di andare a ricoprire la carica assessorile alla sanità. L’assessorato di Lopalco è stato – come è noto – poi affidato da Emiliano ad esterno, Rocco Palese, già esponente di spicco in passato della giunta di centrodestra guidata da Raffele Fitto (2000-2005), oltre che ex sfidante di Nichi Vendola per il centrodestra (2010), nonché poi deputato di Forza Italia dal 2013 al 2018. Nell’interrogazione parlamentare presentata a Speranza dai parlamentari di Fi, questi hanno evidenziato che “le indagini sembrano aver disvelato un modus operandi grazie al quale alcuni indagati avrebbero posto in essere una serie di comportamenti ispirati non solo all’arricchimento personale e/o politico, attraverso una gestione personalistica del presidio sanitario della regione Puglia”. I parlamentari azzurri hanno sottolineato, inoltre, come “tali fatti fanno eco ad altre iniziative giudiziarie assunte dalla Procura di Bari che hanno riguardato corruzione e appalti anch’essi in materia di sanità regionale, con l’emissione di misure cautelari nei confronti di importanti dirigenti di diretta collaborazione con il Presidente della Regione, misure ancora in corso di esecuzione”. Quindi, “dai fatti riportati, tutti recenti, emerge un quadro drammaticamente preoccupante per la gestione della sanità pugliese, caratterizzata da notevoli inefficienze: pronto soccorso definiti “gironi infernali”, liste di attesa interminabili, ospedali chiusi, reparti in sovraffollamento irrazionale, ambulanze in coda per ore, in una situazione eufemisticamente definibile emergenziale”. A questo punto molti comuni cittadini in Puglia si chiedono: “Il governo Draghi, in particolare il ministro Speranza, interverrà con un’ispezione almeno per approfondire l’effettivo stato di salute della Sanità nella nostra regione?” Vedremo. Di certo, a prescindere dagli scandali e dalle inchieste giudiziarie, in Puglia i fattori che non vanno nel settore sanitario sono decisamente troppi. E da troppo tempo. Occorrerebbe una svolta.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!