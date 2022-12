L’incerottata Cestistica perde a Cento. Vincono i biancorossi per: 82-65

Termina con una sconfitta l’undecima giornata del campionato di Serie A2 tra Tramec Cento e Cestistica San Severo. Alla Milwaukee Dinelli Arena finisce 82-65 per i biancorossi allenati da coach Mecacci. Una partita dai ritmi piacevoli, quella appena conclusasi; la Cestistica, con due quarti del quintetto titolare ai box (CJ Wilson e Fabi), impatta bene la gara e regge per venti minuti. Nel secondo tempo, invece, emerge il predominio fisico e tattico dei biancorossi (che chiudono le statistiche con cinque uomini in doppia cifra) e, complice anche un’evidente stanchezza, San Severo si è arresa ai padroni di casa. Come diciamo sempre: si continua lavorando!

Al netto di una situazione non semplice per una serie di motivazioni (una su tutte gli impegni super ravvicinati che richiedono un recupero in un lasso di tempo quasi istantaneo) la necessità è ritrovare la via della vittoria solo ed unicamente con il lavoro. Serve unità da tutte le parti per invertire questo trend negativo; da soli o con l’assenza di qualcuno (tifosi, in primis) tutto diventa più difficile. È il momento dell’unione!

PRIMO TEMPO: CESTISTICA ANCORA ALLA GARA, MA E’ AVANTI CENTO – Cento parte con: Zampini, Marks, Toscano, Archie e Berti; l’Allianz risponde con Sabatino, Bogliardi, Lupusor, Cepic e Daniel (oltre a Wilson, indisponibile anche Fabi). Cento parte fortissimo, trascinata da ?, con l’obiettivo di indirizzare, fin dalle prime battute, il match dalla sua parte (13-5?). La reazione d’orgoglio dell’Allianz però non si fa attendere ed arriva un controparziale fino al 12-13. La Tramec non si scompone ai colpi degli ospiti e, con caparbietà, riesce comunque a chiudere in vantaggi il quarto per 16-15. Il secondo quarto si apre con Zampini che prosegue la sua serata di grazia (a parte dalla lunetta): canestro e fallo e nuovo +7 biancorosso. L’Allianz si rifugia in post basso da Daniel e si affida alle triple di Sabatino, alle quali Cento riesce a rispondere sempre con lucidità. Il divario all’intervallo lungo è minimo ma sempre a favore di Centro: 35-32. SECONDO TEMPO: ALLIANZ A CORTO DI ENERGIE, CENTO ALLUNGA E VINCE – Al ritorno dall’intervallo lungo, si assiste all’infortunio di Federico Zampini, migliore in campo fino a quel momento che, di fatto, ammutolisce l’intero palasport. La squadra di Mecacci, però, non subisce alcun contraccolpo emotivo e riparte con la tripla di Toscano, da questo momento uno degli uomini più attivi dei suoi. La squadra di casa è più reattiva (anche a rimbalzo), Sabatino è quello che ci crede di più, ma Tomassini e ci danno il massimo vantaggio ai biancorossi (+11). La Cestistica non riesce a capitalizzare nemmeno il tecnico fischiato a Mecacci (forse l’ultima occasione per riacciuffare il match), si affida a Daniel e Bogliardi ma in difesa fa fatica a chiudere le iniziative dei padroni di casa, che con ottime azioni mettono in cassaforte il match, fino al 82-65 finale.

NEXT GAME – Non c’è tregua per nessuno, compreso i Neri; al “Falcone e Borsellino” farà visita la UEB Gesteco Cividale. Si fa presto a chiamar “matricola” una squadra che, in campionato ha collezionato la bellezza di 12 punti. Un’altra gara non scontata da vivere, insieme, domenica 11 dicembre ore 18.

