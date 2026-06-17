“L’incendio poteva essere evitato”

L’incendio divampato nell’area del campo Rom di via San Severo riaccende i riflettori su una situazione di degrado che, secondo Europa Verde Foggia, era stata segnalata da tempo e sulla quale sarebbe stato possibile intervenire prima che si arrivasse all’emergenza. Per il movimento ambientalista quanto accaduto non rappresenta un episodio isolato, ma la conseguenza di una condizione ormai cronica che coinvolge ambiente, salute pubblica e condizioni di vita delle persone presenti nell’area. L’associazione ricorda come da anni il WWF avesse richiamato l’attenzione del Comune di Foggia sulla progressiva trasformazione della zona in una discarica a cielo aperto, con accumuli di rifiuti di ogni genere e persone costrette a vivere in condizioni di forte precarietà e marginalità sociale. Una situazione giudicata ancora più grave dalla presenza di minori, esposti quotidianamente a un contesto definito dagli ambientalisti “umanamente ed ambientalmente degradato”. “Quanto accaduto, con ogni probabilità, poteva essere evitato con interventi tempestivi: bonifica dell’area, rimozione dei rifiuti e superamento di una situazione che non poteva continuare a essere ignorata”, afferma Europa Verde, sottolineando come tutela ambientale e tutela della dignità delle persone debbano procedere insieme. “Il degrado ambientale alimenta degrado sociale, insicurezza e rischi concreti per la salute pubblica”.

L’associazione punta poi l’attenzione sulle attività di monitoraggio effettuate dopo il rogo esprimendo dubbi sulle modalità con cui sarebbero stati eseguiti i controlli. “Desta inoltre forte perplessità quanto attribuito ad Arpa Puglia e riportato da un noto quotidiano regionale: da quanto si legge, le misurazioni non sarebbero state effettuate in prossimità del rogo, ma a circa 3,5 chilometri di distanza, presso la sede Arpa, in un cortile protetto da muri e palazzi”.

Una circostanza che, secondo Europa Verde, merita approfondimenti anche alla luce delle caratteristiche degli inquinanti che possono essere prodotti dalla combustione dei rifiuti. “Un aspetto che lascia basiti, soprattutto considerando che la diossina tende a legarsi a fumo e particolato, in particolare alle ceneri, e che, trattandosi di una molecola pesante, tende a ricadere al suolo”. In assenza di venti significativi, spiegano gli ambientalisti, una parte degli inquinanti potrebbe depositarsi nelle aree più vicine all’incendio, con possibili ricadute su terreni, vegetazione e zone abitate. Per questo motivo Europa Verde chiede che venga chiarito “dove siano stati effettuati i campionamenti, con quali modalità e tempistiche, quali parametri siano stati analizzati, se siano previste ulteriori verifiche nelle aree direttamente interessate e se verranno effettuati controlli su suoli, ceneri, vegetazione ed eventuali ricadute ambientali nelle zone limitrofe”.

L’episodio evidenzia inoltre una criticità strutturale che da anni interessa il capoluogo dauno: la carenza di una rete adeguata di monitoraggio della qualità dell’aria. Una mancanza che, sostengono gli ambientalisti, continua a emergere ogni volta che la città si trova ad affrontare incendi, attività produttive impattanti, traffico intenso o altre emergenze ambientali. “È inaccettabile che una città esposta a incendi, traffico, attività produttive ed emergenze ambientali ricorrenti non disponga di strumenti sufficienti a garantire controlli puntuali e tempestivi sugli inquinanti”, conclude Europa Verde, che chiede a Comune di Foggia, Arpa Puglia, Regione Puglia e alle altre autorità competenti di intervenire rapidamente per la bonifica dell’area, impedire il ripetersi di situazioni analoghe, garantire tutela alle persone più fragili e ai minori coinvolti, effettuare controlli ambientali approfonditi nelle aree interessate dal rogo e rafforzare in maniera stabile la rete di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio.



Pubblicato il 17 Giugno 2026