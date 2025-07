“L’incendio dell’oasi di Lago Salso è un atto criminale”

“L’incendio doloso che ha interessato circa 800 ettari dell’oasi Lago Salso, una delle zone umide più importanti d’Italia, situata nella riviera sud della città di Manfredonia, ha scosso tutta la comunità. Un atto criminale messo a segno da chi non vuole crescita e sviluppo per questo territorio; da chi preferisce distruggere bellezza pur di provare a dare un segnale di forza per reagire alle tante operazioni delle forze dell’ordine e della magistratura dell’ultimo periodo”. Così in una nota Libera Manfredonia e il coordinamento provinciale di Libera Foggia, sull’incendio che ha distrutto l’oasi. “E così quelle fiamme e la colonna di fumo visibili da ogni angolo della città sono un simbolo: il simbolo – prosegue Libera – dell’odio verso la popolazione, il territorio e la natura. Un simbolo di devastazione che è ferita per il territorio. Ogni manfredoniano ha ricordi legati a quell’oasi dove fenicotteri, cicogne e tanti altri esseri viventi trovavano rifugio e dimora. Distruggere in un attimo i ricordi dei propri concittadini e devastare la natura e la biodiversità è un atto perpetrato da chi ha a cuore solo il proprio potere personale, ignorando gli interessi collettivi. Ma la comunità non resterà a guardare: ha voglia di riscatto e fame di verità e giustizia. La devastazione provocata da questo incendio – e da quelli delle ultime settimane – necessita di risposte”. Libera, nell’esprimere gratitudine alle istituzioni e a quanti si stanno adoperando per rispondere all’emergenza, chiede “risposte a chi è rimasto in silenzio per troppo tempo, consapevoli che siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per difendere l’ambiente, con gesti autentici in difesa del bene comune”.

Il teatro bottega degli Apocrifi annulla gli eventi ‘per lutto’

Un’assemblea cittadina per “chiunque vorrà esserci”. E’ quella convocata per domani dal teatro bottega degli Apocrifi che ha deciso di annullare il cameo musicale su Vivaldi in programma domani sera presso il porto turistico Marina del Gargano di Manfredonia in segno di “lutto cittadino” a seguito dell’incendio che ha distrutto l’oasi. Domani, domenica 20 luglio alle ore 20, nello spazio Apocrifi di Marina del Gargano, è stata convocata un’assemblea cittadina per “mettere in circolo pensieri, azioni per riappropriarci della nostra città – spiegano gli organizzatori – che oggi pare appannaggio di una criminalità organizzata che non è mai sparita e che torna in questi giorni e mesi a colpire con ferocia, a marcare quello che ritiene essere il suo territorio”. “L’unico gesto sensato oggi ci sembra proclamare il nostro lutto cittadino, e provare a contarci, sapere quanti siamo, sapere quanti corpi, menti, occhi non sono disposti a voltarsi dall’altra parte o a ritenersi paghi di un commento sui social – dichiarano Cosimo Severo e Stefania Marrone degli Apocrifi -. Servirà per ricordarcelo nel momento in cui ogni battaglia, di tutte quelle che faremo ininterrottamente”.

Splendido: “Incendio a lago Salso, un disastro annunciato. La Regione Puglia ha il dovere di rispondere”

“Quello che è accaduto nell’Oasi Lago Salso è un disastro ambientale di proporzioni gravi, che segna una ferita profonda per la biodiversità della nostra provincia e mette in luce, ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza della Regione Puglia nella gestione delle aree protette” – dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega. “Nidi distrutti, fauna selvatica cancellata, habitat compromessi: l’incendio che ha colpito l’Oasi, come sottolineato anche dal WWF, era un pericolo noto e concreto da tempo. Eppure, nulla è stato fatto per prevenirlo. Dove sono le misure di sorveglianza? Dove sono gli investimenti nella manutenzione e nella tutela effettiva di queste aree sensibili?. “Il Presidente Emiliano – prosegue Splendido – continua a riempirsi la bocca con slogan ecologisti e promesse ambientaliste, ma nei fatti ha completamente abbandonato la Capitanata. Questa tragedia, purtroppo, era ampiamente evitabile, e dimostra la totale assenza di una regia regionale seria sul fronte della prevenzione incendi nelle zone a tutela naturalistica.“Presenterò un’interrogazione urgente in Consiglio regionale – annuncia – per fare piena luce sulle responsabilità politiche e gestionali dell’accaduto. È fondamentale sapere quali enti erano coinvolti, quali misure erano previste nel piano antincendi e se ci siano stati ritardi o omissioni. Ma soprattutto, voglio sapere cosa intende fare la Regione per evitare che episodi del genere si ripetano.“Il territorio della provincia di Foggia, ancora una volta, viene lasciato solo, senza tutele e senza risposte – conclude –. La difesa dell’ambiente non si fa con le passerelle istituzionali o i post indignati a posteriori. Si fa con la prevenzione, con le risorse, con la presenza. E questa Regione, ancora una volta, ha fallito”.

Barone : “Non possiamo lasciare solo il Comune. Regione convochi tavolo con tutti gli enti interessati”

Nota della consigliera regionale del M5S Rosa Barone:”Non possiamo in alcun modo restare in silenzio davanti ai ripetuti incendi nella zona di Manfredonia. Prima l’incendio doloso che ha devastato l’oasi Laguna del Re, ieri la stessa sorte è toccata all’oasi Lago Salso e questa mattina un nuovo rogo nella pineta, dove ci sono anche alcune spiagge che sono state evacuate. Roghi mettono a rischio la salute della popolazione, a cui viene raccomandato di non svolgere attività all’aperto fino a quando non ci saranno i dati dell’Arpa sul monitoraggio dell’aria, e mettono in ginocchio l’economia dell’intera provincia. Un ringraziamento va a tutti coloro che sono a lavoro per domare gli incendi. Non possiamo lasciare solo il Comune di Manfredonia, ma serve il lavoro in sinergia tra le istituzioni per fronteggiare una simile emergenza. È indispensabile che la Regione convochi un tavolo con tutti gli enti interessati per cercare soluzioni condivise e dare un segnale della presenza forte dello Stato sul territorio. Bisogna aumentare le risorse necessarie per l’impiego della tecnologia per la prevenzione degli incendi, con l’utilizzo dei droni e delle videocamere per una strategia di contrasto efficace. Sappiamo che non siamo all’anno zero e si sta già lavorando in questo senso, ma serve uno sforzo ulteriore. Solo con la massima collaborazione tra istituzioni e forze politiche a tutti i livelli potremo dare risposte immediate.”

Campo: “Un atto terroristico. Un attentato al nostro ecosistema”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale:”Il devastante incendio dell’Oasi di Lago Salso è un atto terroristico; un vero e proprio attentato all’integrità ambientale del nostro territorio.”Questo disastro, senza precedenti, segue altri gravi e inquietanti episodi del genere: per due volte hanno tentato di dare alle fiamme le ecoballe abbandonate illegalmente nei pressi delle spiagge della Riviera Sud.”E ancora stamattina hanno cercato di dare alle fiamme, in due punti diversi, la pineta costiera ed hanno provocato un incendio in un’area a ridosso della spiaggia a poca distanza dai lidi di Siponto.”La sensazione è che il prezioso ecosistema di Manfredonia sia sotto attacco da parte di criminali senza scrupoli ed i cui obiettivi inquietano e preoccupano, anche per le conseguenze sul sistema economico.”A questi attacchi la comunità e le istituzioni territoriali devono reagire con fermezza e chiedere allo Stato interventi efficaci e rapidi contro gli autori di questi attentati e per prevenirne altri ancor più gravi.”Per il bene di Manfredonia, questo è il tempo dell’unità e non delle polemiche elettorali.”



Pubblicato il 19 Luglio 2025