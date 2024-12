L’impegno dell’Università nella promozione del benessere psico-fisico

Si terrà il prossimo 6 dicembre alle ore 09:00, presso l’Aula Magna ‘Giovanni Cipriani’ del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (Via Arpi 176 – Foggia), l’evento di avvio e presentazione dei servizi del progetto Proben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nell’ambito del D.D. n. 1159/2023 con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico e contrastare i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo tra la popolazione studentesca. Il progetto, dal titolo “Le quattro sfide per la promozione del benessere psico-fisico: un modello di intervento per il contrasto alla dipendenza da smartphone” (4Ch4WB), è stato concepito come una risposta concreta alle crescenti problematiche legate alla salute mentale e al benessere degli studenti universitari e AFAM. Il progetto si propone di sviluppare e valutare l’efficacia di un modello di intervento innovativo per la promozione del benessere psico-fisico in ambito accademico, in particolare per contrastare le dipendenze da smartphone, un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Il progetto Proben è un’iniziativa di ricerca-azione che coinvolge Università di Foggia come capofila, con la partecipazione di importanti atenei e istituzioni accademiche: Università di Bolzano, Università di Verona, Università Europea di Roma, Università del Molise, Conservatorio di Musica di Verona, Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Francesco Sulla, docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, che guida un team di esperti impegnati nella realizzazione di questa iniziativa.



Pubblicato il 5 Dicembre 2024