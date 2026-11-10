‘Limen – Un futuro oltre la pena’, il programma di Fondazione Cariplo per il reinserimento dei

Con iniziative da un valore complessivo di 33 milioni di euro, “Limen – Un futuro oltre la pena” è il programma promosso da Fondazione Cariplo che ha l’obiettivo di favorire il reinserimento dei detenuti nella società. “L’idea è quella di fare in modo che il carcere non venga considerato un corpo estraneo alla nostra società, perché riguarda tutti”, ha spiegato la vicepresidente di Fondazione Cariplo Valeria Negrini.



Pubblicato il 10 Novembre 2026