Lily Collins è ‘Emily in Paris’: “L’amore vero? Nella stagione 5 lo trova in sé stessa”

(Adnkronos) – "L'amore vero? Nella quinta stagione Emily lo trova in sé stessa". Così Lily Collins racconta all'Adnkronos l’evoluzione del suo personaggio in 'Emily in Paris 5', disponibile da oggi su Netflix. Un percorso di crescita interiore che porta la protagonista ad acquisire una nuova sicurezza: "C'è un senso di sollievo nel permettersi di provare tutte le emozioni, di non essere perfetta e di lasciare che le cose vadano come devono. Diventa più disordinata, più umana, più empatica". I nuovi episodi rappresentano un vero punto di svolta per la serie creata da Darren Star (già dietro le serie cult 'Beverly Hills 90210' e 'Sex and the City'). "Questa è la stagione della maturità", spiega il creatore. "Tutti i personaggi crescono, cambiano e affrontano sfide reali". Un'idea condivisa anche da Collins: "Molti equilibri cambiano, ma è proprio grazie alla maturità di tutti che possiamo andare avanti. Se certi colpi di scena o nuove relazioni fossero arrivati nella prima stagione, probabilmente i personaggi sarebbero andati nel panico".

In 'Emily in Paris 5' la protagonista si trova a capo della sede romana dell’Agence Grateau, guidata da Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu). Trasferitasi in Italia dopo l’esperienza parigina, Emily deve adattarsi a una nuova città mentre affronta sfide professionali e sentimentali sempre più complesse. Quando tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, innescando delusioni amorose e nuovi ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, ma un grande segreto rischia di compromettere uno dei suoi rapporti più importanti. Affrontando i conflitti con maggiore sincerità, ne esce però più consapevole, con legami più profondi e la voglia di abbracciare nuove possibilità. La quinta stagione mette in discussione anche uno dei legami più amati della serie, quello tra Emily e Mindy. "È la prima volta che Mindy tiene qualcosa nascosto a Emily", racconta Ashley Park, interprete di Mindy. "Forse per proteggerla, forse per paura. La loro amicizia non ha mai funzionato sulla base della paura. Affrontare il conflitto e comunicare davvero rende il loro rapporto ancora più profondo". Anche l'inscalfibile Sylvie vive una trasformazione significativa. L'attrice Philippine Leroy-Beaulieu descrive una donna finalmente messa alla prova: "Volevamo romperle l’armatura, metterla in situazioni in cui potesse fallire. Per un attore è una gioia. L’Italia, e Roma in particolare, la aiutano a lasciarsi andare. A Parigi è rigida, in Italia si apre. Poi, tornando a Parigi, torna anche la corazza". Girare in Italia ha lasciato il segno anche fuori dal set. Collins racconta di essere stata colpita "dal calore delle persone, dal rapporto con il cibo e da un tempo che scorre diversamente". Park aggiunge con ironia: "Pensavo di essere intollerante al glutine, poi ho scoperto la pasta italiana. L’Italia mi ha insegnato quanto cultura e storia siano legate al cibo e mi ha spinto a esplorare le mie radici". L’influenza italiana si riflette anche nel linguaggio visivo della serie. Darren Star rivela: "Ci siamo ispirati al grande cinema italiano, da 'Cinema Paradiso' a 'Vacanze Romane'. Per il pubblico americano, Roma è profondamente legata all’immaginario cinematografico". Dopo Roma e Venezia, Emily continuerà a esplorare l'Europa in una possibile sesta stagione? "Il suo cuore è a Parigi", sorride Star, "ma questo non significa che non possa continuare a vagare". (di Lucrezia Leombruni)

Pubblicato il 18 Dicembre 2025