Lilli Gruber a Otto e mezzo: “Mai attaccata la famiglia di Giorgia Meloni”

"Non ero mai stata attaccata personalmente da un presidente del Consiglio". Lilli Gruber, nella puntata di Otto e mezzo, torna sul post con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la trasmissione di ieri. "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di 'cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole", ha scritto Meloni sulla sua pagina Facebook, postando una foto delle donne della sua famiglia, compresa la figlia. Giorgia Meloni un simbolo del patriarcato? "Non ho mai detto questo. La Meloni ha attaccato me personalmente e questa trasmissione. Dopo il suo post è partita una serie di attacchi da parte dei suoi fedelissimi che hanno sostenuto cose da me mai detto: avrei attaccato la sua famiglia, non è mai successo. Qui non si è discusso della biografia di Giorgia Meloni ma della cultura politica che esprime e che evidentemente esprime anche il fatto di poter intimidire i giornalisti. Ma noi siamo di lungo corso, abbiamo le spalle larghe"



Pubblicato il 21 Novembre 2023