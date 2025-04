Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “E’ innocente”

(Adnkronos) – Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è indagato per l'omicidio della moglie. La donna è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Si tratta per la difesa, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, "di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall'originaria iscrizione di reato". Per i legali, contattati dall'Adnkronos, "lo scenario degli elementi di prova raccolti è da noi conosciuto e non sappiamo quale strada investigativa ulteriore voglia percorrere la Procura". "Soprattutto, fiduciosi, come sempre, e nonostante tutto, di quello che sarà un atteso approdo della verità e che, per quanto ci riguarda, ci vede sereni perché assolutamente estranei dall'ipotesi delittuosa odierna, ci chiediamo però: perché proprio Sebastiano? Perché solo lui?". "Attendiamo di conoscere risposta alle nostre domande e di leggere le motivazione di questa inaspettata virata di indagine", conclude la difesa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025