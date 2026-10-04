Attualità

Lieve malore per Tajani, solo uno sbalzo di pressione: il ministro sta bene

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un lieve malore mentre partecipava questa mattina all'inaugurazione della Sagra del vino e dell'uva di Marino. In prima fila con le autorità e i rappresentanti delle istituzioni nella Basilica di San Barnaba per assistere alla messa, poco prima dell'inizio della cerimonia, il leader di Forza Italia avrebbe avuto un piccolo sbalzo di pressione. Il segretario nazionale è stato subito assistito dai volontari della Croce rossa e i sanitari presenti sul posto. Si è subito ripreso ed è uscito a piedi dalla Basilica. Sottoposto a un controllo al Policlinico Gemelli, gli esami non hanno evidenziato criticità.
 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Torino, tenta di strangolare la compagna che scappa con la figlia e si salva. Lui si suicida

46 minuti fa

Centrosinistra, Renzi: “Chiedo 3 garanzie a Conte, serve un programma serio”

49 minuti fa

Ballando con le stelle senza Selvaggia Lucarelli, lei rompe il silenzio: “È tutto stupendo”

1 ora fa

Tu si que vales, commozione in studio per la storia di Mirna e della figlia Dea

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio