Lieve malore per Tajani, solo uno sbalzo di pressione: il ministro sta bene

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Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un lieve malore mentre partecipava questa mattina all'inaugurazione della Sagra del vino e dell'uva di Marino. In prima fila con le autorità e i rappresentanti delle istituzioni nella Basilica di San Barnaba per assistere alla messa, poco prima dell'inizio della cerimonia, il leader di Forza Italia avrebbe avuto un piccolo sbalzo di pressione. Il segretario nazionale è stato subito assistito dai volontari della Croce rossa e i sanitari presenti sul posto. Si è subito ripreso ed è uscito a piedi dalla Basilica. Sottoposto a un controllo al Policlinico Gemelli, gli esami non hanno evidenziato criticità.



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Pubblicato il 4 Ottobre 2026