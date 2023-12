Lienz, prima manche Gigante: Shiffrin fa il vuoto. Male Brignone e Bassino

(Adnkronos) – Mikaela Shiffrin in testa nella prima manche del gigante di Lienz (Austria) che vede Federica Brignone in quinta posizione a 1″63. La statunitense si è trovata a proprio agio tra le maglie strette e sul ghiaccio del tracciato tirolese, fermando il cronometro sull’1’01″82 con un vantaggio di 0″63 sulla svedese Sara Hector ed 1″03 sulla norvegese Ragnhild Mowinckel. Quarto posto provvisorio quindi per la svizzera Lara Gut Berhrami (1″49) che precede Brignone e la neozelandese Alice Robinson, appaiate in quinta piazza. Un paio di errori di linea nel secondo settore della Schlossberg hanno frenato la discesa di Brignone, vincitrice degli ultimi due giganti di Coppa del Mondo disputati, a Tremblant (Canada) ma il podio appare ancora a tiro per la trentatreenne di La Salle. Buon decimo posto a metà gara per Sofia Goggia (+1″76) con Elisa Platino ventunesima a 2″63 appena davanti ad Asja Zenere e Roberta Melesi appaiate in 23esima piazza a 2″64 da Shiffrin. Trova spazio nella seconda manche anche Lara Della Mea, trentesima a 3″15; non qualificata Laura Pirovano, 49esima. Finisce troppo presto invece la gara di Marta Bassino, scivolata in una curva verso sinistra dopo una decina di porte. La seconda manche è in programma alle 13:15. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Dicembre 2023