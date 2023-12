Lidl, Sacilotto: “115 assunzioni tra ottobre e novembre”

(Adnkronos) – "Da metà estate, siamo partiti con questa campagna di selezione e abbiamo avuto oltre 3300 candidature che si sono offerte per questo tipo di percorso e ad oggi, con grande soddisfazione da parte di Lidl Italia, siamo riusciti ad avere 115 assunzioni tra il mese di ottobre e novembre che verranno inseriti in questo percorso su tutta Italia, da nord a sud seguendo la formazione grazie a quattro ITS da Brescia a Firenze a Roma a Bari". Così, l’amministratore delegato Risorse Umane di Lidl Italia, Sebastiano Sacilotto, intervenendo all’evento di presentazione del secondo biennio del percorso di formazione 'Lidl 2 your career', alla presenza di Simona Tironi, Assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il progetto consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio. "L'anno scorso siamo partiti con la prima fase pilota e abbiamo inserito una prima aula che ancora ad oggi vede 23 candidati – fa sapere Sacilotto – È un progetto davvero innovativo perché prevede, per la prima volta in Italia l'assunzione, da subito, di candidati con un contratto a tempo determinato in apprendistato per due anni al termine del quale verranno poi confermati a tempo indeterminato. Il contratto di apprendistato prevede quindi una formazione sia teorica in aula di una settimana al mese e poi tre settimane di formazione all'interno dei punti vendita". Il percorso ha una durata di due anni e coinvolge non solo i formatori, "ma anche tutti gli aziendali che lavorano all'interno dei nostri punti vendita", sottolinea l’AD. Un progetto innovativo che coinvolge da una parte l'azienda, dall'altra un Istituto Tecnico superiore e conduce ‘alla certificazione delle competenze acquisite secondo il modello tedesco e certificata dalla Camera di Commercio Italo-Germanica’. "La formazione del personale è fondamentale per Lidl Italia in quanto permette la crescita delle competenze dei nostri collaboratori – sottolinea Sacilotto – Da anni mettiamo al centro i nostri collaboratori della nostra organizzazione per permettere lo sviluppo delle loro competenze è fondamentale investire sulla loro formazione sia teorica sia pratica” conclude. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Dicembre 2023