L’idea di Lukashenko: “Alleanza Russia-Usa per fermare guerre nel mondo”

(Adnkronos) – Una alleanza fra Russia e Stati Uniti "è possibile e molto importante, per stabilizzare il pianeta, perché non ci siano altre guerre devastanti in Medio Oriente o in Ucraina, in modo tale che non ci siano conflitti". Questa la proposta del presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. "E' possibile. Nulla è impossibile. La Russia sarà sempre un alleato per gli Usa, dopo tutto è il Paese dominante a livello militare, ma non contro nessuno", ha spiegato in una intervista a un blogger americano, sottolineando che entrambi i Paesi trarrebbero grandi benefici da tale rapporto. Lukashenko si è quindi offerto di ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina con l'eventuale coinvolgimento di funzionari statunitensi. "Dite al Trump che lo aspetto qui con Putin e Zelensky", ha affermato Lukashenko nell'intervista video a Mario Nawfal registrata il 27 febbraio scorso. Del resto Minsk, per la Russia, sarebbe il luogo più adatto per ospitare i negoziati sulla pace, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso del briefing quotidiano. Definendo ''la Bielorussia il principale alleato della Russia'', Peskov ha precisato che la sede di eventuali colloqui ''non è stata discussa in alcun modo. Ma, naturalmente, per noi Minsk è il posto migliore'' per i negoziati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025