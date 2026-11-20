(Adnkronos) – Trentaquattro anni dopo Tangentopoli, Francesco De Lorenzo racconta una delle vicende più controverse della Prima Repubblica. Lo fa in prima persona, ricostruendo nel dettaglio la propria storia politica e giudiziaria, ma anche il clima di un’Italia attraversata da arresti, inchieste, processi, campagne mediatiche e profonde trasformazioni istituzionali. ‘La verità è figlia del tempo. Quel che resta di Tangentopoli’, edito da Rubbettino, in libreria da oggi, è insieme un memoir e una ricostruzione documentale condotta dal punto di vista dell’autore. De Lorenzo ripercorre gli anni della sua attività politica, dall’ingresso nelle istituzioni fino alla stagione di Mani Pulite, e racconta ciò che è accaduto dopo: quarantotto procedimenti penali e circa ottocento udienze, che ricostruisce attraverso atti, sentenze, testimonianze e documenti. Con una dichiarazione di intenti dichiarata dall’autore nell’incipit del libro: “Quarantotto procedimenti penali, ottocento udienze, una sola condanna, che non ci sarebbe stata se la Cassazione avesse atteso qualche giorno la pronuncia della Corte costituzionale. Sono stato accusato di essere il responsabile dell’aumento dei prezzi dei farmaci, la Corte dei conti l’ha escluso. Mi hanno accusato di voto di scambio, assolto con formula piena. I mass media mi hanno dichiarato responsabile della diffusione del sangue infetto: una bufala condannata dalla storia e dai fatti. […] Invece vi racconto la quotidianità di un periodo storico in cui l’assurdità era diventata normalità”. De Lorenzo non fa e non si fa sconti, raccontando nei dettagli, dei 48 procedimenti, anche quello che si è concluso con una condanna definitiva di reclusione per corruzione e associazione a delinquere, nell’ambito delle contestazioni sui finanziamenti al Partito liberale. Ma la storia è un po’ diversa da come i media l’hanno raccontata: escluso dalla Corte di Cassazione ogni arricchimento personale, perché le somme versate dalle aziende finirono direttamente al Pli, la sentenza maturò in un iter anomalo – a partire dal ‘coro dei muti’ – e segnato da violazioni costituzionali e gravi anomalie procedurali, tutte documentate nel libro. Che nasce da una domanda semplice e radicale: che cosa è rimasto, dopo più di trent’anni, di quella stagione che cambiò il volto della politica italiana? La risposta di De Lorenzo parte dalla propria esperienza, ma progressivamente allarga lo sguardo.

Tangentopoli diventa così il punto di osservazione per interrogarsi sul rapporto tra politica e magistratura, sul ruolo dell’informazione, sulla costruzione della reputazione pubblica e sulla distanza che può separare una verità giudiziaria, una verità storica e la rappresentazione di un personaggio entrata nell’immaginario collettivo. “Sono passati trentaquattro anni da Tangentopoli, ma ancora non sono stati tracciati i confini reali del terremoto che cambiò radicalmente il volto del nostro Belpaese”, scrive De Lorenzo nell’introduzione. E quei confini, nel libro, non sono soltanto politici o giudiziari. Sono anche giornalistici, amministrativi, culturali e personali. Al centro della narrazione ci sono naturalmente gli anni della politica. De Lorenzo ripercorre le riforme realizzate durante la sua esperienza istituzionale, con particolare attenzione alle politiche sanitarie: dalla riforma sanitaria all’istituzione del 118, dalla legge 107 del 1990 sulla disciplina delle attività trasfusionali alla legge 210 del 1992 sugli indennizzi per le persone danneggiate da trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Ampio spazio è dedicato anche alla politica farmaceutica, alla riforma sanitaria e alle iniziative in materia ambientale, a partire dal ruolo di primo ministro dell’Ambiente. Ma il cuore del libro è il lungo periodo post Tangentopoli, dove la memoria personale diventa una riflessione sulla persistenza delle narrazioni pubbliche. De Lorenzo ricostruisce le accuse che gli sono state rivolte, le assoluzioni, le archiviazioni, le sentenze, le rettifiche e le testimonianze di medici, giuristi, giornalisti e studiosi intervenuti negli anni sulla sua vicenda. Tra le accuse che più hanno inciso sulla sua immagine pubblica c’è quella di essere responsabile della vicenda del sangue infetto. Nel libro De Lorenzo ricorda che la sentenza del Tribunale di Roma riguardava le infezioni avvenute tra il 1985 e il 1988, precedenti al suo mandato da ministro (luglio 1989-1993), e riporta la rettifica che la Repubblica fu costretta a pubblicare il 31 marzo 1999. Una parte significativa del libro è dedicata al rapporto tra i fatti e le loro rappresentazioni.

Secondo De Lorenzo, il suo è stato un caso antesignano delle fake news, dell’accanimento mediatico e della post-verità, in un periodo storico in cui i mass media avevano un ruolo centrale nella vita sociale del Paese. Alcune accuse continuano a sopravvivere nella memoria collettiva anche quando non trovano corrispondenza negli atti giudiziari o nella documentazione prodotta successivamente. Il libro riunisce queste voci, lasciando al lettore anche il compito di misurarsi con una domanda difficile: quanto a lungo può durare una verità costruita nell’immaginario pubblico? La documentazione occupa un ruolo centrale. Accanto alla narrazione autobiografica compaiono articoli di giornale, lettere, sentenze, testimonianze e documenti dell’epoca, compresi materiali riprodotti in appendice. È un archivio personale e pubblico attraverso il quale De Lorenzo prova a rileggere una stagione che continua a pesare sulla memoria politica italiana. Ma il libro non si ferma alla politica, e termina dove tutto è iniziato. Il racconto torna così alla prima vita dell’autore, quella del medico, del ricercatore e del biochimico, ma anche all’impegno nel volontariato nel campo della tossicodipendenza con don Gelmini e in quello oncologico. Dalla nascita di Aimac, Associazione italiana malati di cancro, di cui è tra i fondatori, alla costituzione di Favo, fino alla presidenza dell’Ecpc, la European Cancer Patient Coalition, e all’attività europea nel campo della Patient Advocacy, emerge un percorso che attraversa decenni e che l’autore considera parte essenziale della propria identità. “Ho iniziato questo libro con una risposta certa: rifarei tutto. Nonostante tutto”, scrive De Lorenzo. Ma nell’introduzione aggiunge un’eccezione: “Eviterei certamente di farmi carico dei finanziamenti per il partito, che all’epoca sembravano una consuetudine della politica”. È il punto da cui prende avvio un racconto che vuole essere non soltanto il bilancio di una stagione politica, ma anche il tentativo di comprendere come una persona, un Paese e una generazione siano stati trasformati da Tangentopoli. I proventi destinati all’autore per la vendita del libro saranno interamente devoluti ad Aimac, Associazione italiana malati di cancro (aimac.it).

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Pubblicato il 20 Novembre 2026