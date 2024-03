Libri di scuola pro-Russia, ministero Istruzione avvia verifica

(Adnkronos) – Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato "verifiche" sulla notizia di manuali 'pro Russia'. In relazione alla notizia della diffusione di libri di testo scolastici per le scuole secondarie di primo grado con un'impostazione faziosa e distorta della realtà storica, in favore della narrazione della Russia putiniana e dell'Unione Sovietica comunista nelle discipline di Storia e Geografia, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato "verifiche per appurare se i contenuti dei manuali presentano effettive criticità". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Marzo 2024