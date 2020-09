Libri, concerti, documentario e sensibilizzazione: Summer Park 2020 chiude in bellezza

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna di eventi estivi promossi da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno degli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati.

Stasera alle ore 20.30 è in programma lo spettacolo teatrale “Sarto per signora”, a cura del Piccolo Teatro. L’evento rientra nel progetto della Regione Puglia “Custodiamo la Cultura”.

Il 30 settembre alle ore 20, appuntamento con “Sulla Strada di Emmaus”, il docu-film che racconta la storia della comunità punto di riferimento per persone e famiglie in difficoltà da oltre 40 anni. Realizzato da Luciano Toriello, il documentario, strutturato in quattro episodi, parte dal lontano 1978, anno di fondazione della comunità, per arrivare sino ad oggi.

Il 1 ottobre doppio appuntamento a Parcocittà: alle ore 18.30 la presentazione del libro “Giorni sospesi” di Tina De Michele: è un’autobiografia del tutto particolare, che descrive il percorso esistenziale dell’autrice dall’infanzia, all’adolescenza, alla giovinezza e alla maturità. Alle 21, da non perdere il concerto degli Icebox: si tratta di una band foggiana formata nel 2015. Il loro genere musicale prevede principalmente l’unione tra rock, rap e funk.

Il 2 ottobre alle ore 17, ci sarà “Riformarsi e innovarsi per il sociale”, l’incontro organizzato dal CSV Foggia, nell’ambito del bando “Puglia Capitale Sociale 2.0”, finanziato dalla Regione Puglia. Interverranno Ludovico Delle Vergini, coordinatore del progetto; Pasquale Marchese, Presidente del CSV Foggia e Lelio Pagliara, portavoce provinciale del Forum Terzo Settore. Il pomeriggio, moderato dalla giornalista Annalisa Graziano, proseguirà con la presentazione della pubblicazione “La riforma del Terzo Settore, aspetti giuridici e organizzativi”, a cura di Maria Assunta Doddi, esperta della materia e consulente del CSV Foggia.

Il 3 ottobre, alle ore 18, Leonardo Gliatta presenterà il libro “La fabbrica del santo”. Un romanzo di formazione, ambientato tra Foggia e la sua provincia, che s’intreccia a doppio filo con la storia e la cronaca del nostro Paese.

Il 4 ottobre, infine, doppio appuntamento: alle ore 10.30 con l’evento “Screening Senologico e Importanza della diagnosi precoce”, a cura dell’Andos Foggia. Interverranno Annalisa Pratichizzo, Servizio Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Foggia; Teresa Quarticelli, Servizio Radiologia del P.P. Tatarella di Cerignola; Luigi Ciuffreda, Chirurgo Senologo dell’I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo; Marcello Di Millo, Chirurgo Senologo del Policlinico di Foggia. Dalle ore 17, chiusura della rassegna estiva in bellezza con “I colori della musica” e il coro U. Giordano diretto dal maestro Luciano Fiore.

Posti eventi limitati secondo normativa Covid. Prenotazione su www.parcocittafoggia.it. Info segreteria Parcocittà 3713564344.

