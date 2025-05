Libia, cade in un’imboscata: ucciso capo Ssa al-Kikli. Scontri a Tripoli

(Adnkronos) – Scontri nella capitale libica Tripoli, dopo le voci, poi confermate, relative all'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto Ghniwa, capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). A quanto riportano media libici, il ministero dell'Interno ha esortato tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case. Secondo una fonte medica citata da The Libya Update, il corpo di al-Kikli, che sarebbe caduto in un'imboscata mascherata da incontro di negoziazione, sarebbe stato trasportato all'ospedale Abu Salim della capitale. Al momento, riferiscono i media libici, i voli civili diretti a Tripoli sono stati dirottati verso l'aeroporto di Misurata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2025