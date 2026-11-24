(Adnkronos) – L’operazione ucraina nell’est della Libia – dove una nave russa è stata affondata e una danneggiata – conferma che”l’Italia ha un crescente problema di sicurezza e difesa delle sue coste sul Mediterraneo”. E mette gli alleati davanti alla necessità “di mostrare all’Italia la stessa lealtà che l’Italia ha finora dimostrato” alla Nato con il sostegno al fronte est più esposto alla guerra in Ucraina. All’indomani del raid a Bengasi rivendicato dal presidente Volodymyr Zelensky, l’ex ambasciatore italiano a Mosca e già inviato della Farnesina in Libia, Giorgio Starace, dà all’Adnkronos la sua lettura degli eventi “inquietanti” degli ultimi giorni, che hanno portato la guerra russo-ucraina non troppo lontana dalle nostre coste. “Una minaccia” che, a suo dire, dovrebbe essere al centro dell’attenzione del Parlamento, mentre al momento la richiesta di aprire un dibattito urgente non sembra essere la priorità delle forze di maggioranza e opposizione.

Reduce da una missione a Misurata – da dove, secondo alcune fonti potrebbe essere partita l’operazione – con una sessantina di aziende italiane nella sua veste di membro del cda della Camera di commercio italo-libica, Starace considera possibile l’ipotesi del coinvolgimento di un servizio straniero a sostegno dell’operazione di Kiev. “Non ci sono dubbi che gli ucraini abbiano potuto condurre un’operazione tecnicamente così ardita a quella grande distanza solo con il supporto di una terza forza”, presumibilmente i britannici, presenti a Misurata con un centro per l’intelligence. L’Italia ne era al corrente? “La situazione è preoccupante per noi sia che lo fossimo sia che non lo fossimo”, commenta Starace, sottolineando come ormai “la guerra di difesa dell’Ucraina sia evoluta strutturalmente in una guerra di offesa, in cui Kiev si dimostra molto efficace”.

Quanto successo nelle ultime ore, insiste l’ambasciatore, mette in evidenza “i grandi problemi di sicurezza dell’Italia nel Mediterraneo, con il problema numero uno legato sicuramente alle nostre fonti di approvvigionamento energetico che passano attraverso i cavi sottomarini. L’altro problema sono le navi della flotta ombra russa nel Mediterraneo inseguite dai droni ucraini, con il rischio che prima o poi si verifichi un incidente…”. E’ per questo, secondo il diplomatico, che il governo italiano ed i Paesi europei “si devono impegnare ad articolare ogni possibile proposta” per il cessate il fuoco e ad essere presenti al tavolo negoziale, “e devono farlo con urgenza perché il conflitto non si deve estendere ulteriormente”.

Dietro l’azione a Bengasi, pochi giorni dopo il trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping che sull’Ucraina – ma anche su molto altro – non sembra aver smosso nulla, Starace vede la volontà di Kiev di “dimostrare quanto forte sia il suo potenziale, con la capacità di portare la guerra altrove, e quanto rappresenti ormai un interlocutore fondamentale delle trattative di pace”.

I raid ucraini – e la presenza dei russi nell’est, usata per la proiezione di Mosca nel Mediterraneo dopo la perdita della presenza a Damasco e su gran parte del territorio siriano e come base per la sua penetrazione nel Sahel – hanno anche rimesso in luce le divisioni della Libia, nonostante i tentativi del piano americano di unificare Cirenaica e Tripolitania. “Il piano elaborato da Massad Boulos”, consuocero di Trump, “parte dal presupposto che gli americani non hanno rinunciato al concetto di federazione tra le due entità libiche per stabilizzare il Paese anche attraverso l’avvio di una crescita economica con i contatti tra le aziende” di est e ovest. “Ma – è la chiosa dell’ambasciatore – mi sembra un piano molto sulla carta e poco sulla pratica, perché per queste due entità così a lungo indipendenti tra loro non sarà facile” riunirsi.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026