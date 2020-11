Libertà, uguaglianza e dignità: successo per “Liberi di…”

“Parcocittà è uno degli ultimi baluardi a Foggia che parla ancora di diritti”. Nelle parole dell’attore Gianmarco Saurino, intervenuto durante l’evento “Liberi di…vivere” di lunedì 23 novembre, c’è molto del significato di “Liberi di…”, la IV Edizione della Settimana dei Diritti promossa da Parcocittà con Fondazione Monti Uniti, Biblioteca La Magna Capitana, con il patrocinio del Comune di Foggia e in collaborazione con Arci prov.le di Foggia, MAG, Matilda Editrice, Sfoggiaredazione, Trashchallenge, Ottavia, UDS, Link Foggia. Gli incontri online sono partiti il 20 novembre, la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – data emblematica che ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – e si sono conclusi il 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Degna conclusione della Settimana dei Diritti è stata “Libere di… essere”, andata in scena in diretta sulla pagina Facebook di Parcocittà con un focus sul protagonismo delle donne in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’incontro, condotto dalla giornalista Germana Zappatore, ha rappresentato l’occasione per raccontare esperienze di donne – e uomini – che si sono confrontati sul tema della violenza con storie che hanno il sapore della speranza per un futuro migliore. “Siamo riusciti a portare avanti un calendario di appuntamenti frutto di un lavoro di squadra – ha sottolineato Simona Padalino, Coordinamento Parcocittà, che ha poi letto l’esperienza toccante di una donna vittima di violenza -. Manipolazione, denigrazione, possesso, ricatto non sono amore, e chiunque compie azioni violente è un delinquente, senza sé e senza ma. Ci auguriamo che queste storie ed esperienze servano da monito per altre donne a raccontarsi e denunciare”. “Il cammino delle donne verso il protagonismo è ancora molto lungo, dobbiamo quindi continuare ad affermare il percorso verso un pieno rispetto dei diritti anche attraverso gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati”, ha sottolineato Aldo Ligustro, Presidente Fondazione Monti di Foggia, e particolarmente emozionante è stata anche la testimonianza di Alfredo Traiano, vittima di “femminicidio”: “Nel 2003 mia madre è stata uccisa qui a Foggia dopo aver subìto violenze per quattro anni, e attraverso la sua storia voglio far capire alle persone che la violenza sulle donne non è un reato qualunque ma trasversale, che può colpire chiunque. Dobbiamo dare un giusto valore all’amore”.

Madia D’onghia, Presidente Comitato unico di garanzia per le pari opportunità – Università degli Studi di Foggia, ha raccontato la sua esperienza sulla sensibilizzazione degli studenti: “I ragazzi nella fascia 18-20 anni ancora non avvertono questo come un problema vicino a loro – ha spiegato -. E’ quindi necessario parlarne, e iniziative come queste aiutano a confrontarsi”. Ha parlato del rapporto tra donne e politica Samira Carità di Sfoggiaredazione: “Se dovessi immaginare un futuro in politica avrei difficoltà a farlo ora – ha affermato -. Spesso non si viene ascoltate, si viene catalogate come apparenza. Tutte noi vorremmo essere libere di essere semplicemente un essere umano, anziché lottare per avere diritti”. Lucrezia Grimaldi dell’UDS ha raccontato della sua esperienza da studentessa del liceo Poerio di Foggia, dove la maggioranza degli studenti è di sesso femminile: “Sogniamo un futuro non dettato dai canoni della società e dove le diversità non devono creare divario”. Il punto di vista ‘giovane’ sul tema della violenza contro le donne è stato arricchito da Sara Nazzaro di Link Foggia: “Le molestie riguardano anche le studentesse, ma spesso non viene fuori. Bisogna educare al rispetto di genere, il nostro impegno come studenti deve essere quello di favorire momenti di confronto e sensibilizzazione su questi temi”. Milena Tancredi, Bibliotecaria della Biblioteca ragazzi. La Magna Capitana, ha raccontato l’esempio di alcune donne che hanno fatto dei libri strumenti formidabili di affermazione dei diritti. “Le barriere si possono abbattere anche attraverso buone politiche culturali e buoni libri”, ha affermato. Lucia Aprile, presidente del Comitato ‘La società civile’ ha sottolineato come “si sente in giro una volontà di cambiamento che abbiamo avvertito nelle 40 associazioni che hanno accettato il nostro invito a dipingere una panchina rossa in città”. Interessante anche il punto di vista di Stefania Marrone, Drammaturga Bottega degli Apocrifi, secondo cui “è importante interrogarci su questi temi e crediamo che la funzione del teatro sia quella di stringere un patto sociale con la comunità di riferimento in cui ciascuno fa la sua parte”.

Bello anche il racconto di Daniela Marasco, Medico Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti Foggia e scrittrice, che ha messo in luce come “le discriminazioni in ambito professionale non possono considerarsi un’autentica espressione della violenza di genere, ma rappresentano una forma di ingiustizia sociale, e come tali andrebbero perseguite e contrastate”.

Donatella Caione ha raccontato la propria esperienza con Matilda Editrice e citato donne che con le loro storie rappresentino esempi di speranza: “Le donne spesso ricoprono ruoli importanti ma non vengono nominate adeguatamente. L’educazione può aiutare nella lotta agli stereotipi di genere, a partire dai più piccoli. E importante è anche parlare degli esempi di donne che hanno saputo affermarsi, perché gli esempi positivi generano altre realtà positive”. Infine, molto interessante anche l’intervento di Federica Mirabella e Feliciana Campaniello della Trashchallenge Foggia, che hanno raccontato alcune esperienze promosse proprio da donne come il gruppo social “Te lo regalo se te lo vieni a prendere”, che recentemente ha favorito una catena solidale nei confronti di una persona bisognosa: “Vivendo a Foggia provavamo fastidio nel frequentare zone della città inondate da rifiuti, per questo abbiamo deciso di impegnarci attivamente per affermare un diritto, quello alla bellezza – hanno sottolineato -. Abbiamo coinvolto le scuole e tanti cittadini, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche”.

Tutti gli incontri hanno riscosso una grande partecipazione online, da “Liberi di…giocare” condotto da Carlo Carzan, che ha tenuto due incontri venerdì 20 novembre dove ha parlato dapprima alle scolaresche e poi a genitori, insegnanti e operatori culturali, a “Liberi di… creare” condotto sabato 21 novembre da Associazione Arte Fa Re, dove i bimbi hanno costruito un pc con i bimbi di ogni nazionalità sullo schermo, e per “Liberi di… immaginare” condotto da MAG (Movimento Artistico Giovanile) domenica 22 novembre.

Lunedì 23 novembre alle ore 18.30 è andato in scena “Liberi di… vivere” che ha visto in diretta sulla pagina Facebook di Parcocittà un incontro-dibattito sui diritti umani, in collaborazione con il gruppo Amnesty Foggia. Si è discusso di rotte sul Mediterraneo centrale, delle difficoltà nei viaggi dei profughi, ma anche di esperienze positive come Mygrants dell’imprenditrice Aisha Coulibaly, e racconti di chi, come l’attore Gianmarco Saurino, ha portato in scena proprio il tema dei migranti. Non sono mancati spunti di diritto internazionale grazie al contributo di Aldo Ligustro, docente di Diritto Internazionale Università di Foggia, e un focus sui progetti attualmente attuati a Foggia e in provincia con Domenico Rizzi, presidente Arci prov.le di Foggia.

Le famiglie hanno poi potuto assistere su piattaforma Zoom a “Liberi tutti… diritti alle storie” grazie al laboratorio di letture piccine a cura di Milena Tancredi – Biblioteca ragazzi. La Magna Capitana, svoltosi martedì 24 novembre. Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti: principi fondamentali che però non sempre vengono rispettati. Esistono però anche tante iniziative di solidarietà in favore dell’infanzia. Attraverso la visione di fiabe, il laboratorio ha offerto quindi una visione positiva sull’affermazione dei diritti dei minori.

