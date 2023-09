Libero, Sechi direttore responsabile e Capezzone direttore editoriale

(Adnkronos) – Mario Sechi è il nuovo direttore responsabile di Libero. Ma non è la sola novità per il quotidiano che infatti nomina Daniele Capezzone come nuovo direttore editoriale. Inoltre nel team degli editorialisti entrano quattro nuove firme: Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri e Marco Patricelli. "Libero è un cantiere aperto – si legge nella nota di Editoriale Libero srl – l'Editore ringrazia Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri per gli eccellenti risultati raggiunti, per la loro voce libera e controcorrente, e augura buon lavoro alla nuova direzione che dovrà misurarsi con i cambiamenti sempre più profondi e veloci dell’editoria. In questo scenario, Libero aumenterà la sua già significativa presenza digitale con nuovi progetti e format editoriali, nel segno di una identità e vivacità intellettuale che è sempre stata la cifra giornalistica e culturale dello straordinario giornale che fu fondato 23 anni fa da Vittorio Feltri". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2023