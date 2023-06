Libero e Virgilio, ancora problemi su mail: flusso resta bloccato

(Adnkronos) – "Nelle ultime ore si è verificata ancora instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringe prudenzialmente a non poter ancora riaprire il normale flusso" per i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio. Lo si legge in una nota di Italiaonline che – scusandosi con gli utenti per i disagi provocati – assicura: "I tecnici stanno continuando a lavorare per la risoluzione definitiva del problema, che riguarda la maggior parte dei nostri account, ad eccezione delle mail Pec". "Forniremo aggiornamenti nella giornata odierna, continuando a lavorare come ovvio per la risoluzione nel minor tempo possibile" spiega Italiaonline ricordando che "per ulteriori informazioni, resta attivo per gli utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2023