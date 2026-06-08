‘Liberevento’ dal 26 giugno al 26 agosto in 12 comuni del Sud della Sardegna

(Adnkronos) – Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Gio Evan, Paolo Kessisoglu, Cathy La Torre, Luca Sommi, Teresa Mannes, Alessandro Orsini, Elena Testi, Mauro Biglino, Pegah Moshir Pour, Mariangela Pira, Stefania Andreoli: sono alcuni tra gli ospiti del Festival Liberevento, organizzato dall’associazione culturale Contramilonga di Iglesias. La XV edizione di Liberevento si svolgerà dal 26 giugno al 26 agosto, offrendo al territorio un vasto ventaglio di appuntamenti nei luoghi più suggestivi del Sud Sardegna. Il Festival rappresenta uno stimolante omaggio alla letteratura e alla cultura, articolato in diversi appuntamenti in cui gli autori, scelti tra i più noti scrittori del panorama letterario e giornalistico nazionale, sono invitati a presentare le proprie opere e a dialogare sulle tematiche da loro trattate. I comuni nei quali si svolgerà questa edizione sono Calasetta, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Sarroch, Teulada, Capoterra, Cagliari. La scelta dei luoghi in cui si svolgono gli appuntamenti del festival offre al pubblico nuovi stimoli e scenari mozzafiato. Il festival fa tappa nei luoghi più iconici del Sud Sardegna: il Tempio di Antas a Fluminimaggiore, il Villaggio Minerario Asproni e il Chiostro di San Francesco ad Iglesias, la Tonnara Su Pranu a Portoscuso, il Nuraghe Seruci e il Villaggio Minerario Normann a Gonnesa, la Villa Siotto a Sarroch, il giardino della Casa Baronale a Teulada, la Spiaggia di Is Solinas a Masainas, il Villaggio Minerario Rosas a Narcao, il Parco San Leonardo a Perdaxius, la Torre Sabauda di Calasetta, la Piazza del Nuraghe a Sant’Anna Arresi, il parco Urbano di Capoterra. Tra le date principali: a Sarroch: Venerdì 26 giugno – Parco Villa Siotto Ore 19.30 Mauro Biglino presenta “Cieli in fiamme” (Tuthi 2025). Modera Angelo Castaldo. Venerdì 10 luglio 2026 – Parco Comunale. Ore 19.30 Stefania Andreoli presenta “Un’ottima famiglia” (Rizzoli 2026). Modera Sara Vigorita. Mercoledì 26 agosto 2026 – Parco Comunale- ore 21:30 Lectio a cura del filosofo Umberto Galimberti dal titolo “Scuola e famiglia. L’educazione delle nuove generazioni”. A Calasetta Mercoledì 29 luglio 2026 – Ore 21.30 – Concerto “Eternal Tango” a cura dell’Orchestra Tipica di Tango del Conservatorio. – Giovedì 30 luglio 2026 – Macc Musichevento -Ore 22.00 – Concerto “Il poeta del pianoforte” Gianluca Luisi, pianoforte. Giovedì 6 agosto 2026 – Torre Sabauda – Ore 22.00 Manuela Pompas presenta “Riemergere dal buio dell'anima. Quando il passato ritorna sotto ipnosi" (Tecniche Nuove 2026). Modera Claudio Moica. Sabato 8 agosto 2026 Ore 22.00 Premiazione dei vincitori della VI edizione del Premio Letterario Internazionale “A vuxe de Câdesédda. In ricordo di Bruno Rombi”. Interventi musicali a cura di Nicola Agus, polistrumentista. A Gonnesa: Sabato 27 giugno 2026 – Museo Etnografico Nuraxi Figus. Ore 19.30 Mauro Biglino presenta “Cieli in fiamme” (Tuthi 2025). Modera Carlo Floris. Venerdì 3 luglio 2026 – Villaggio Normann Ore 21.30 Docu-reading a cura di Luca Mastrantonio: “Le tre morti del giovane Hamer” tratto dal romanzo “Piombo e latte. Il caso Hamer: dal delitto impunito al sogno di una cura per i tumori” (Bompiani 2025). A seguire il pubblico è invitato a partecipare ad una degustazione enogastronomica. Sabato 11 luglio 2026 – Parco S’Olivariu Ore 21.30 Stefania Andreoli presenta “Un’ottima famiglia” (Rizzoli 2026). Modera Claudia Sanna. Sabato 25 luglio 2026 – Nuraghe Seruci Ore 21.30 Paolo Kessisoglu presenta “Ieri è il momento giusto” (Solferino 2026). Modera Claudia Sanna. A Iglesias. Domenica 28 giugno 2026 – Chiostro San Francesco Ore 21.30 Cathy La Torre presenta “Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo” (Rizzoli 2026). Modera Sara Vigorita. Domenica 5 luglio 2026 – Chiostro San Francesco Ore 21.30 Pegah Moshir Pour presenta “La casa dimenticata” (Garzanti 2026). Modera Carlo Floris. Lunedì 6 luglio 2026 – Chiostro San Francesco Ore 21.30 Piergiorgio Pulixi presenta “Il nido del corvo” (Feltrinelli 2026), “Tutte le ragazze mentono” (Rizzoli 2026) e “L'appuntamento” (riedizione Sem Libri 2026). Modera Federica Musu. Martedì 7 luglio 2026 – Chiostro San Francesco Ore 21.30 Gio Evan presenta “La gioia è un duro lavoro” (Feltrinelli 2026). Modera Valentina Campus. Venerdì 10 luglio 2026 – Chiostro di San Francesco Ore 21.30 Viola Ardone presenta “Tanta ancora vita” (Einaudi 2025). Modera Giuditta Sireus. Evento realizzato in collaborazione con il Club Jane Austen Sardegna. Lunedì 27 luglio 2026 – Villaggio Minerario Asproni Ore 21.00 Franco Berrino presenta “Il nostro veleno quotidiano” (Solferino 2025). Modera Sara Vigorita. Martedì 28 luglio 2026 – Chiostro di San Francesco Ore 21.30 Serena Bortone presenta “Le dirimpettaie” (Rizzoli 2026). Modera Sara Vigorita. Mercoledì 29 luglio 2026 – Chiostro di San Francesco Ore 21.30 Carlo Lucarelli presenta “Nei luoghi più oscuri” (Einaudi 2025). Modera Carlo Floris. A Masainas Sabato 11 luglio 2026 – Piazza Belvedere Ore 21.30 Antonio Caprarica presenta “Il Bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’occidente” (Piemme 2026). Modera Carlo Floris. Venerdì 24 luglio 2026 – Spiaggia Is Solinas Ore 20.30 Daniel Lumera presenta “Scegli la tua vita. Vocazione, significato, talento: come trovarli dentro di sé” (Solferino 2025). Modera Sara Vigorita. A Narcao Mercoledì 1° luglio 2026 – Piazza Europa Ore 21.30 Alessandro Orsini presenta “Disinformazione. La manipolazione dell’opinione pubblica nelle 4democrazie occidentali” (PaperFirst 2026). Martedì 25 agosto 2026 – Piazza Europa – Ore 21.30 Lectio a cura del filosofo Umberto Galimberti “Lo Spaesamento e l’Etica del Viandante”. A Perdaxius Sabato 18 luglio 2026 – Parco San Leonardo Ore 21.30 Luca Sommi presenta “Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali” (PaperFirst 2025). Modera Carlo Floris. Martedì 21 luglio 2026 – Piazza Dante Ore 21.30 Antonio Boggio presenta “Nero Mediterraneo” (Mondadori 2026). Modera Manuela Perria. A Portoscuso Giovedì 2 luglio 2026 – Tonnara Su Pranu Ore 22.00 Alessandro Orsini presenta “Disinformazione. La manipolazione dell’opinione pubblica nelle democrazie occidentali” (PaperFirst 2026). Giovedì 30 luglio 2026 – Tonnara Su Pranu Ore 22.00 Carlo Lucarelli presenta “Nei luoghi più oscuri” (Einaudi 2025). Modera Cristiana Castellotti, capostruttura responsabile dei programmi informativi e dei podcast di RaiRadio3. Mercoledì 19 agosto 2026 – Tonnara Su Pranu Ore 22.00 Nico Acampora presenta “Vietato calpestare i sogni. La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi” (Solferino 2024). Modera Sara Vigorita. A Sant’Anna Arresi Mercoledì 29 luglio 2026 – Piazza del Nuraghe Ore 21.30 Serena Bortone presenta “Le dirimpettaie” (Rizzoli 2026). Modera Claudia Sanna. Venerdì 31 luglio 2026 – Piazza del Nuraghe – Ore 21.30 Carlo Lucarelli presenta “Nei luoghi più oscuri” (Einaudi 2026). Modera Cristiana Castellotti, capostruttura responsabile dei programmi informativi e dei podcast di RaiRadio3. Giovedì 13 agosto 2026 – Piazza del Nuraghe Ore 21.30 Nico Acampora presenta “Vietato calpestare i sogni. La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi” (Solferino 2024). Modera Sara Marrocu. A Fluminimaggiore: Venerdì 17 luglio 2026 – Anfiteatro Parco Riola. Ore 21.30 Stefano Rossi presenta “Genitori in ansia. Trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio” (Feltrinelli 2025). Giovedì 6 agosto 2026 – Anfiteatro Parco Riola. Ore 21.30 Lorenzo Braina presenta “Madri. Storie di donne” (Edizioni Due Mari 2025). Martedì 18 agosto 2026 – Tempio di Antas Ore 21.30 Nico Acampora presenta “Vietato calpestare i sogni. La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi” (Solferino 2024). Modera Sara Marrocu. A Teulada Sabato 4 luglio 2026 – Giardino Casa Baronale Ore 21.30 Pegah Moshir Pour presenta “La casa dimenticata” (Garzanti 2026). Modera Sara Marrocu. Domenica 26 luglio 2026 – Giardino Casa Baronale Ore 21.30 Paolo Kessisoglu presenta “Ieri è il momento giusto” (Solferino 2026). Modera Claudia Sanna. A Capoterra Martedì 30 giugno 2026 – Parco Urbano Ore 21.30 Cathy La Torre presenta “Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo” (Rizzoli 2026). Modera Sara Marrocu. Sabato 4 luglio 2026 – Parco Urbano Ore 21.30 Mariangela Pira presenta “24 parole per capire l’economia” (Chiarelettere 2026). Modera Sara Vigorita. Mercoledì 15 luglio 2026 – Parco Urbano Ore 21.30 Matteo Porru presenta “Il volo sopra l’oceano” (Garzanti 2025). Modera Carlo Floris. Venerdì 17 luglio 2026 – Parco Urbano Ore 21.30 Luca Sommi presenta “La più bella. Perché difendere la Costituzione” (Baldini+Castoldi 2026). Martedì 28 luglio 2026 – Parco Urbano Ore 21.30 Franco Berrino presenta “Il nostro veleno quotidiano” (Solferino 2025). Modera Claudia Sanna. A Cagliari Airport Library ore 11,00 Stefania Andreoli presenta “Un’ottima famiglia” (Rizzoli 2026). Modera Claudia Sanna. “Dopo un intero anno di lavoro – dichiara Maura Porru, direttrice organizzativa del festival e presidente dell’associazione culturale Contramilonga Ets – con emozione e grande senso di responsabilità, sono felice di presentare il programma del Festival Liberevento, appuntamento atteso e consolidato delle estati in Sardegna, da sempre presidio culturale inclusivo e spazio di condivisione, di ascolto e di sviluppo del pensiero critico. La XV edizione del festival rivendica, più che mai, il ruolo della parola come atto di resistenza culturale, con la consapevolezza che i libri non sono semplici custodi di storie ma bussole indispensabili per orientarsi nella complessità della contemporaneità. Attraverso le voci più autorevoli del mondo letterario, accademico e giornalistico esploreremo le transizioni e le sfide del nostro tempo, costruendo insieme un mosaico di pensieri fecondi che ci aiuti a non smarrirci, ad imparare a porci le giuste domande e a coltivare sempre il dialogo.” L’obiettivo del Festival Liberevento si inserisce in quell’unità di intenti, ormai forte sia nelle istituzioni che nelle realtà associative, finalizzata da un lato a rafforzare un progetto di democratizzazione culturale e avvicinamento alla lettura, e, dall’altro, a dare impulso e valore al turismo culturale, attraverso l’offerta di eventi e proposte di qualità, capaci di richiamare grandi flussi di visitatori e che contribuiscano a identificare il Sulcis Iglesiente e la Sardegna come luogo di cultura ed intrattenimento colto di alto profilo. In questo solco si inserisce l’importanza e la vastità del patrimonio storico del territorio. Considerata la presenza dei numerosi musei e degli importanti siti archeologici e minerari presenti nell’area, il Festival Liberevento, nell’ottica di un’“esperienza culturale a tutto tondo”, si pone, da sempre, l’obiettivo di contribuire ad incrementare l’offerta turistica del nostro territorio, proponendo ai visitatori un ricco e vario ventaglio di attività che, reciprocamente, incentivi la visita del territorio e la fruizione degli eventi culturali Per il 2026 gode del sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Fondazione di Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e di tutti i comuni partner: Cagliari, Calasetta, Capoterra, Iglesias, Fluminimaggiore, Gonnesa, Masainas, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, Sant’Anna Arresi, Sarroch, Teulada. Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, del Cepell, del Salone Internazionale del Libro di Torino.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026