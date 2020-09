Libera D’Errico è la 24ma centenaria di Ischitella

E’ la terza centenaria di quest’anno di Ischitella. Dopo, infatti, Cannarozzi Mara Consiglia nel febbraio scorso e di Speraddio Antonia, anche D’Errico Libera raggiunge il fatidico traguardo dei cento anni. Sono ora quindi quattro i centenari viventi compreso Maiorano Domenico che ha 104 anni e gode di ottima salute. Una vita semplice trascorsa con il marito pescatore da cui ha avuto quattro figli, mentre i suoi genitori ne avevano avuto sette. Completamente lucida è descritta dai suoi figli con un carattere forte e autoritario, mangia di tutto e assaggia pochissimo vino. I festeggiamenti sono iniziati dalla mattina con la pergamena consegnatagli dal sindaco Carlo Guerra e la benedizione dell’arciprete Don Dino Iacovone e sono proseguiti per tutta la giornata al ristorante Parco del sole, insieme a tutti i quattro figli e ai numerosi cugini presenti, di cui molti venuti anche da Milano. Si è detta contenta per il tanto affetto ricevuto e ha affermato che vorrebbe vivere per non più di altri 5 anni, se il Signore, di cui è molto devota glielo consentirà. A noi non resta che augurarle che possa vivere ancora di più e superare il record di longevità detenuto dalla sua compaesana Colecchia Antonia, vissuta più di 106 anni.

Giuseppe Laganella

Condividi sui Social!