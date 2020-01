Libera contro le mafie: “A Foggia per risvegliare le coscienze”

“Saremo a Foggia per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c’e’ di mezzo la giustizia e la verita’ le scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguita’”. La vicepresidente di Libera contro le mafie, Daniela Marcone, che ha partecipato alla riunione e ne ha definito il percorso, non ha dubbi sul perche’ alla manifestazione di venerdi’ prossimo tutti dovrebbero partecipare. La marcia del 10 gennaio intitolata “FoggiaLiberaFoggia” partira’ alle 15 da viale Candelaro, luogo del primo omicidio dell’anno, e terminera’ alla fine di via Lanza. “Saremo a Foggia – spiega – per incoraggiare un territorio che resiste, fatto di gente perbene che nelle associazioni, nelle cooperative, nelle realta’ laiche e religiose, o anche semplicemente assumendosi le proprie responsabilita’ di cittadino si impegna per il bene della sua terra e dell’intero Paese. Saremo a Foggia – prosegue Marcone – per essere al fianco di chi si oppone quotidianamente alle mafie e alla corruzione in questa terra, come le cooperative sociali che gestiscono terreni confiscati alle mafie, le donne e gli uomini delle istituzioni che ce la mettono tutta, gli imprenditori che con coraggio denunciano le estorsioni, ma anche gruppi di volontari che provano a contrapporre alla gravita’ di quanto accade, delle progettualita’ che negli anni – conclude – hanno prodotto cambiamenti di speranza”. Il corteo contro le mafie ‘Foggia Libera Foggia’ partirà da viale Candelaro 27, il luogo dove il 2 gennaio scorso è stato ucciso Roberto D’Angelo. “Il percorso definitivo – fa sapere Federica Bianchi, referente cittadina di Libera – sarà pubblicato sul sito ufficiale della nostra associazione e sulla pagina Facebook”. C’è una piccola variazione sull’orario di inizio: il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 15 e non più alle 16 come era stato stabilito in un primo momento. Orientativamente, dopo viale Candelaro, il corteo attraverserà via San Severo, piazza Sant’Eligio, via della Repubblica, via Arpi. Poi passerà davanti alla Cattedrale, per imboccare piazza XX Settembre, corso Cairoli e via Lanza. “La scelta di partire dal luogo dell’omicidio ci è sembrata quella più giusta e simbolicamente più forte”, ha detto Federica Bianchi. Poi attraverseremo le periferie perchè vogliamo essere noi ad andare incontro alle persone”. Intanto anche l’Anci Puglia, la Uil Puglia e l’Arci Provinciale di Foggia hanno aderito alla manifestazione di domani.

