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Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

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(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate a essere stata colpita da colpi d’arma da fuoco in Libano è stata una pattuglia finlandese di Unifil. I fatti a Tiro, nell’area Est a prevalenza shiita, in una strada abbastanza deserta. Nessun ferito o mezzo colpito. Unifil ha aperto un’inchiesta.  

Una decine di colpi sono stati sparati contro i militari che hanno risposto a loro volta aprendo il fuoco, come spiega Unifil chiedendo al governo libanese di avviare velocemente una indagine per identificare e perseguire il responsabile dell’aggressione. L’assalitore ha smesso di sparare dopo la risposta dei militari della forza Onu. 

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Pubblicato il 10 Novembre 2026

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