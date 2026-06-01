Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut: Hezbollah nel mirino

(Adnkronos) – All'indomani della presa della fortezza di Beaufort, il primo ministro israeliano israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno dichiarato di aver ordinato attacchi aerei sul sobborgo di Dahiyeh a Beirut, dove Hezbollah, sostenuto dall'Iran, eserciterebbe una forte influenza. "Alla luce delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz hanno incaricato le Forze di Difesa Israeliane di colpire obiettivi terroristici nel distretto di Dahiyeh a Beirut", si legge in una dichiarazione congiunta di Netanyahu e Katz. Ieri, nel messaggio in cui ha descritto la conquista di Beaufort come una "svolta fondamentale", il premier israeliano ha espresso il desiderio di "rafforzare ed estendere" il controllo di Israele "sulle aree che erano sotto il controllo di Hezbollah". Intanto l'Idf ha reso noto che due razzi lanciati da Hezbollah dal Libano contro il nord di Israele sono stati intercettati. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che un drone, presumibilmente appartenente a Hezbollah, è stato abbattuto in un'area del Libano meridionale dove operano le truppe. Un soldato delle Forze di Difesa Israeliane è intanto rimasto ucciso e altri tre feriti in un attacco di droni di Hezbollah avvenuto nella notte nel sud del Libano, secondo quanto annunciato dall'esercito. Intorno all'una di notte, un drone con telecamera carico di esplosivo, lanciato da Hezbollah, ha colpito un sito nella città di Yohmor, vicino a Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. L'esplosione ha ucciso il militare e ferito gravemente un altro soldato. Altri due militari sono rimasti leggermente feriti nell'attacco, secondo quanto riferito dall'esercito. I soldati feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale e le loro famiglie sono state avvisate, ha aggiunto l'Idf. Il Libano sta affrontando "una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele", che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah con la conquista, ieri, dell'emblematica fortezza di Beaufort, ha intanto scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di "impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del Sud in particolare", in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prevista per lunedì su richiesta della Francia, in merito alla situazione in Libano.

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Pubblicato il 1 Giugno 2026