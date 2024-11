Libano, Netanyahu: “Guerra massiccia se cessate fuoco verrà violato”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai militari delle Idf di essere ''pronti a una guerra intensa'' in Libano nel caso in cui l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Hezbollah dovesse essere violato. Nel corso di una intervista con Channel 14, Netanyahu ha detto di aver ''dato istruzioni all'Idf'' che ''se ci sarà una violazione massiccia dell'accordo, non solo opereremo chirurgicamente come stiamo facendo ora, e con la forza, ogni volta. Se ci sarà una violazione massiccia dell'accordo, ho ordinato all'Idf di prepararsi per una guerra ad alta intensità". Netanyahu ha quindi affermato che il cessate il fuoco in Libano "potrebbe essere breve" e che Israele "lo ha rispettato fin dal primo giorno". Al momento Israele non sta creando una zona cuscinetto nel Libano meridionale perché, ha fatto notare Netanyahu, ''la minaccia di un'invasione di terra è stata rimossa''. Stasera Netanyahu ha riunito i suoi consiglieri per un incontro sulla continuazione della guerra sui suoi vari fronti, riporta Channel 13. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha garantito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che non ci saranno ritardi nella consegna di armi americane alle Idf. Intervistato da Channel 14, Netanyahu ha detto che "il presidente Trump mi ha detto inequivocabilmente che, per quanto lo riguarda, non ci saranno ritardi rispetto a nessuna arma". Il primo ministro israeliano ha dichiarato, inoltre, che farà ''di tutto per impedire all'Iran di avere armi nucleari''. Intervistato da Channel 14, ha affermato: "Farò di tutto per evitare che diventi una potenza nucleare, utilizzerò tutte le risorse possibili". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2024