Libano, Nasrallah: “Israele ha superato tutte le linee rosse”

(Adnkronos) – ''L'esercito di Israele ha superato tutte le linee rosse'' attaccando Dahyieh e uccidendo vari civili libanesi. Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah sottolineando che ''fin dall'inizio abbiamo deciso di non colpire obiettivi civili nonostante Israele prenda di mira civili in Libano. Noi vogliamo proteggere i civili in Libano ed è per questo che non prendiamo di mira civili in Israele''. In un discorso trasmesso dalla tv legata al gruppo libanese Nasrallah ha sottolineato che ''Israele e non Hezbollah è responsabile della escalation'' nella regione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2024