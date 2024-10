Liam Payne, lo sfogo dell’ex compagna Cheryl: “Non solo una popstar ma un padre”

(Adnkronos) – "Non era solo una pop star". Con queste parole, in un lungo e commovente post su Instagram, Cheryl Cole ricorda Liam Payne, ex compagno e padre di suo figlio Bear, tragicamente scomparso a soli 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La cantante britannica, legata a Payne dal 2015 al 2018, chiede rispetto e delicatezza in questo momento di profondo dolore: "Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, vorrei gentilmente ricordare a tutti che abbiamo perso un essere umano. Liam non era solo una pop star e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non vedere più suo padre". Cheryl esprime la sua preoccupazione per l'impatto che i resoconti mediatici e i commenti online avranno su Bear. "Ciò che più turba il mio spirito è che un giorno Bear avrà accesso agli abominevoli resoconti e allo sfruttamento mediatico a cui abbiamo assistito negli ultimi due giorni. Mi spezza ulteriormente il cuore l'idea di non poterlo proteggere da questo nel suo futuro". Da qui l'appello accorato a fan e media: "Vi prego di considerare a cosa servono alcuni di questi resoconti, se non a causare ulteriori danni a tutti coloro che sono rimasti a raccogliere i pezzi. Prima di lasciare commenti o fare video, chiedetevi se vorreste che il vostro bambino o la vostra famiglia li leggessero. Per favore, date a Liam quel poco di dignità che gli è rimasta dopo la sua morte per riposare finalmente in pace", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Ottobre 2024