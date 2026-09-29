Liam Gallagher e il caso Manchester City: “Se perderemo ricorso riceveremo una multa o una sanzione”

(Adnkronos) – In Inghilterra sono giorni di polemiche intorno al Manchester City, per il caso fair play finanziario che coinvolge il club inglese. Nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, il tribunale indipendente incaricato di esaminare il procedimento ha raggiunto una prima conclusione sulle 115 presunte violazioni contestate ai Citizens, con 114 delle accuse considerate fondate. Il procedimento dovrebbe ora proseguire attraverso il ricorso in appello, aprendo così una nuova fase della disputa tra il club e la Premier League. (LEGGI L'ARTICOLO) Tra le voci che negli ultimi giorni hanno difeso il Manchester City c'è anche lo storico tifoso Liam Gallagher, voce degli Oasis. Il cantautore britannico, grande sostenitore degli Sky Blues, ha rivelato un particolare sui social, alimentando il dibattito sulla vicenda e spiegando di aver ricevuto informazioni da una fonte "molto, molto alta" nel mondo del calcio. La rivelazione? "Mi è stato appena detto da qualcuno che occupa una posizione molto, molto alta, che se perderemo il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo una multa e una sanzione. Tutto qui".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2026