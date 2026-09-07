LG a IFA: elettrodomestici smart tra AI e risparmio energetico

(Adnkronos) – In occasione di IFA 2026 a Berlino, LG ha annunciato sette nuove soluzioni per la casa che riflettono una tendenza ormai consolidata nel mercato europeo degli elettrodomestici: l'integrazione sempre più profonda tra intelligenza artificiale, efficienza energetica e design pensato per spazi abitativi ridotti. Il prodotto più rappresentativo della linea è il nuovo frigorifero LG Signature, che introduce in cucina un assistente conversazionale basato su modelli linguistici di grandi dimensioni, in linea con la strategia AI Home dell'azienda. Attraverso comandi vocali, l'elettrodomestico fornisce indicazioni personalizzate sulla conservazione degli alimenti, supportato da un display da 6,8 pollici e dalla tecnologia AI Fresh, capace di anticipare le variazioni di temperatura in base alle abitudini dell'utente e di pre-raffreddare il vano fino a due ore prima di un carico intenso. Sulla stessa gamma Fit & Max debutta anche un frigorifero French Door con design Zero Clearance, pensato per un'installazione a filo con i mobili da cucina. Il cassetto Full Convert, convertibile tra frigo e congelatore, e la tecnologia Dual FRESHConverter+, che gestisce in modo indipendente la temperatura dei diversi comparti, ne fanno un prodotto già premiato agli iF Design Award e ai Red Dot Design Award 2026. Sul fronte del bucato, LG presenta una lavatrice che riduce i consumi energetici fino al 70% rispetto alla soglia richiesta per la classe A, abbinata a un'asciugatrice che raggiunge essa stessa la classe energetica A. Entrambe si basano sul motore Direct Drive, certificato da TÜV Rheinland per una durata operativa fino a trent'anni, e sulla tecnologia a pompa di calore Dual Inverter. Le funzioni AI Wash e AI Dry riconoscono automaticamente il tipo di tessuto e adattano di conseguenza i cicli di lavaggio e asciugatura. A completare l'offerta per la cura dei tessuti arriva una nuova WashTower da 63,5 centimetri, versione compatta pensata per le abitazioni europee, che si aggiunge a una gamma già oltre i 3,2 milioni di unità vendute nel mondo. Anche il comparto lavastoviglie si rinnova con il modello Fit & Max, capace di completare un ciclo di lavaggio e asciugatura in sessanta minuti grazie al programma 1-Hour Wash & Dry. La tecnologia QuadWash Pro utilizza microbolle per migliorare la rimozione dei residui, mentre il sistema AI SenseClean regola automaticamente temperatura, durata del ciclo e quantità di detergente in base al livello di sporco rilevato. Tra le new entry figura anche il primo asciugacapelli firmato LG, denominato AirDew, che punta su un flusso d'aria multidimensionale ad alta velocità e su un controllo della temperatura pensato per limitare i danni da calore ai capelli. Il peso contenuto e accessori come il connettore girevole e gli ugelli magnetici ne facilitano l'uso quotidiano. Chiude la selezione la cappa Downdraft LG Signature, dotata di un sensore di movimento che consente di regolare la potenza di aspirazione senza contatto fisico. Il design minimalista con frontale in vetro è stato concepito per integrarsi negli ambienti open space, dove cucina e zona living tendono sempre più a fondersi in un unico spazio.

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Pubblicato il 7 Settembre 2026