L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno in North Carolina

(Adnkronos) –
L’Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall’agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall’Isis.  Il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio salvato delle vite". 
internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Gennaio 2026

