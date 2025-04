L’ex star del porno Malena difende Rocco Siffredi: “Abusi sul set? Assolutamente no”

(Adnkronos) – L'ex pornostar Milena Mastromarino, nota al grande pubblico con il nome d'arte di Malena, difende Rocco Siffredi dopo la denuncia di alcune attrici porno che lo hanno accusato di violenze e sfruttamento sui set della cinematografia internazionale a luci rosse. "Per quanto riguarda me, personalmente, io non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata", ha detto la famosa interprete italiana del Cinema per adulti intervistata da Luisella Costamagna durante la puntata di ieri sera del programma televisivo 'Tango' su Rai 2. L'ex attrice originaria di Gioia del colle (Ba), ha illustrato la propria esperienza, rispondendo in merito alle accuse, di cui si è occupata recentemente la trasmissione televisiva 'Le Iene', che ha intervistato alcune ex debuttanti del Cinema di genere hardcore. "Forse è stato usato un po' di più il mio nome, ma che io, fisicamente, abbia subito questo: assolutamente no", ha affermato. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2025