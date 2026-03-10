Leuzzi: “Potenzialità enormi, ma servono collegamenti migliori”

Le aree interne tornano al centro del confronto istituzionale. Presso la sala consiliare del Comune di Bovino si è svolta la prima conferenza pubblica del progetto PolInternE – Orientiamoci insieme verso il futuro delle Aree Interne, promosso dal Politecnico di Bari, con la partecipazione dell’assessora all’Urbanistica della Regione Puglia, Marina Leuzzi.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra università, istituzioni locali e comunità dei Monti Dauni, con l’obiettivo di avviare un dialogo strutturato sulle prospettive di sviluppo dell’Appennino Dauno La conferenza è stata il punto di arrivo di un percorso avviato nei mesi scorsi dal Politecnico di Bari, che ha già coinvolto la Regione, amministrazioni locali e istituti scolastici del territorio. L’obiettivo non è chiudere una fase ma aprire un confronto permanente destinato a proseguire con nuove tappe e momenti di partecipazione. Soddisfatta l’assessora, Marina Leuzzi che dichiara: “Come Regione, abbiamo dato un segnale politico chiaro: le aree interne non sono luoghi marginali, ma spazi ricchi di opportunità da porre al centro delle politiche di sviluppo. Vale per i Monti Dauni, vale per le aree interne del Salento, vale per ogni angolo della Puglia meno visibile ma non meno prezioso.

Questo si lega anche a urbanistica e casa: dobbiamo favorire il ripopolamento dei borghi per alleggerire la pressione urbana. Servono politiche integrate e investimenti mirati in infrastrutture e mobilità. Le aree interne della Puglia sono una grande ricchezza; il nostro compito è accompagnarle con visione strategica affinché diventino motore di crescita e qualità della vita per l’intera regione. Il tema delle aree interne si intreccia inoltre con le politiche dell’urbanistica e della casa. Oggi assistiamo, da un lato, a una crescente emergenza abitativa nelle città e, dall’altro, all’abbandono di una parte del patrimonio edilizio nei piccoli centri. Sono dinamiche speculari che ci impongono di costruire nuove strategie capaci di mettere in relazione domanda e offerta di abitazione, favorendo il ripopolamento dei borghi e alleggerendo la pressione urbana nelle aree più congestionate, anche a causa dell’overtourism”.

La giornata ha riunito attorno allo stesso tavolo scuole, giovani, operatori economici e rappresentanti istituzionali, in una formula volutamente aperta e partecipativa: saluti istituzionali, presentazioni tematiche, sessioni di discussione e laboratori co-progettuali hanno scandito un programma denso, conclusosi con un momento conviviale che ha ulteriormente favorito lo scambio informale tra i partecipanti. PolInternE nasce dalla consapevolezza che il dibattito sulle aree interne italiane – 2 milioni di abitanti distribuiti in 1.077 comuni su tutto il territorio nazionale – si trovi oggi a un bivio pericoloso. Da un lato, chi ne considera il declino ormai irreversibile; dall’altro, chi propone ricette standardizzate che si riducono spesso a conversione turistica o a forme più o meno velate di gentrificazione, senza che le comunità locali abbiano voce in capitolo.

Il Politecnico di Bari ha scelto una terza strada: non portare risposte già scritte, ma costruire un processo condiviso in cui università, istituzioni, scuole e comunità possano co-progettare insieme nuove traiettorie di sviluppo. Un approccio che rovescia la logica verticale dell’intervento calato dall’alto, puntando invece su un ecosistema abilitante in cui i saperi accademici dialoghino con le specificità e le vocazioni di ciascun territorio.Nel corso della conferenza sono state illustrate le cinque direttrici tematiche attorno alle quali si articola il progetto, tutte riconducibili alle competenze dell’ingegneria e dell’architettura applicate alle fragilità territoriali: sicurezza territoriale e resilienza ambientale, mobilità, accessibilità e logistica intelligente, energia e sostenibilità dello sviluppo, rigenerazione urbana e rigenerazione territoriale. Per ciascuna area tematica sono stati avviati tavoli di confronto, con l’obiettivo di raccogliere spunti concreti da trasformare in percorsi laboratoriali destinati agli studenti delle scuole locali.

Al centro della visione del progetto c’è l’idea di un Hub di comunità: uno spazio permanente in cui l’università non si limiti a trasferire conoscenze, ma entri in relazione continua con il territorio, orientando i propri saperi verso le esigenze e le aspirazioni di chi quei luoghi li abita ogni giorno. Tra i temi che hanno animato con maggiore vivacità il confronto, quello del coinvolgimento dei giovani delle aree interne ha occupato una posizione centrale. PolInternE intende rivolgersi ai ragazzi non come beneficiari passivi di iniziative calate dall’esterno, ma come protagonisti attivi nella definizione dei propri percorsi formativi e professionali. Il progetto mira infatti ad accompagnarli nell’individuazione di traiettorie di studio e lavoro che permettano loro di costruire il proprio futuro restando – o tornando – nei territori di origine, contrastando quella dinamica di spopolamento che negli ultimi decenni ha progressivamente svuotato l’entroterra appenninico. A questo scopo, la voce dei giovani è stata messa in relazione con quella di rappresentanti del mondo del lavoro e delle istituzioni, in un dialogo a tre che ha prodotto spunti preziosi per la progettazione dei futuri percorsi formativi.



Pubblicato il 10 Marzo 2026