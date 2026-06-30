Leucemia, trapianto salvavita con sangue cordonale di Casa Sollievo

Un’unità di sangue prelevato dal cordone ombelicale nel 2010, e conservato nella banca cordonale della Regione Puglia nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, e’ stato utilizzato per un trapianto di cellule staminali emopoietiche su una paziente adulta, colpita da una grave forma di leucemia e ricoverata “in un centro trapianti italiano”. L’ospedale fondato da Padre Pio, spiega come “il sangue contenuto nel cordone ombelicale, recuperato al momento della nascita senza alcun rischio per la mamma e per il neonato, rappresenta una fonte straordinaria di cellule staminali emopoietiche”. Casa Sollievo della Sofferenza “e’ una delle 18 banche pubbliche di sangue cordonale attive in Italia. La struttura centralizza e custodisce tutte le unita’ raccolte nei 15 reparti di Ostetricia e Ginecologia della rete ospedaliera pugliese autorizzati alla raccolta operando all’interno del network nazionale Itcbn, Italian Cord Blood Network, per garantire i massimi standard internazionali di qualita’ e sicurezza”. Il percorso che va dalla donazione alla conservazione, e’ sottolineato, “e’ rigorosissimo”. “Per essere considerata idonea al trapianto, ogni unita’ viene analizzata per escludere malattie infettive e deve contenere un numero minimo elevato di cellule staminali. Solo a quel punto il sangue cordonale viene congelato e trasferito all’interno di contenitori di stoccaggio ad azoto liquido a una temperatura di -196 C. Un sistema di monitoraggio e allarme attivo h24 garantisce la vitalita’ a lungo termine delle cellule, pronte a essere rintracciate e spedite in qualsiasi momento in tutto il mondo”. Con quest’ultimo intervento, salgono a 26 le unita’ salvavita cedute dalla banca dalla sua istituzione, avvenuta nel 2008 e, delle 26 unita’, otto sono stati inviate negli Stati Uniti, sette sono rimasti in Italia, sei sono andate in Francia e una rispettivamente in Israele, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito e Spagna. “Sono 21.914 le mamme pugliesi che, nel corso degli anni, hanno scelto di donare il sangue del cordone ombelicale. Grazie a questo straordinario gesto, oggi 26 pazienti trapiantati hanno potuto beneficiare di una concreta opportunita’ di cura – spiega Michele Santodirocco, medico responsabile della Banca del Sangue Cordonale della Regione Puglia dell’Ircss Casa Sollievo della Sofferenza -. Il valore di queste donazioni va ben oltre i singoli casi. Il vero beneficio l’intera comunita’: ciascuno di noi può contare su un patrimonio collettivo di solidarieta’, rappresentato dalle cellule staminali custodite nelle banche pubbliche”.



Pubblicato il 30 Giugno 2026